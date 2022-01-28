Azerbaycan Petrol Fonu, TCMB'de 1 milyar euroluk depo hesabı açtı

Azeri Devlet Petrol Fonu, Merkez Bankası'nda 1 milyar euroluk depo hesabı açtı.

Bloomberg'in haberine göre Fonun TCMB'de hesap tutarını birkaç taksit halinde yatırdığı ve hesap işlemlerinin 27 Ocak'ta tamamlandığı belirtildi. Söz konusu hesabın vadesi 6 ay.

Daha önce Bloomberg HT'ye konuşan kaynaklar Azerbaycan'dan depo hesabı açılacağını belirtmişti.

Azerbaycan Merkez Bankası Başkanı Elman Rüstemov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile kur swapı anlaşması için görüşmeler yürütmediklerini söylemişti.

Rüstemov, “Azeri ve Türk merkez bankaları, ödemelerin ulusal para birimleri ile yapılmasının önünü açacak bir mekanizma üzerinde çalışıyor; çözülmesi gereken bazı teknik sorunlar var” diye konuşmuştu.