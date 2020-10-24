Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da 13 köyün daha kontrolünü sağladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ'da 13 köyün daha Ermenistan'ın kontrolünü sağladıklarını duyurdu. Böylece 27 Eylül'den bu yana süren harekatta Azerbaycan Ordusu 3 kent, 3 ilçe ve 130'dan fazla köyü kontrolüne aldı.

Aliyev, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Muzaffer Azerbaycan ordusu Hocavend ilinin Dolanar ve Bünyadlı, Cebrail ilinin Dağ Tumas, Nüsüs, Helefli, Minbaşılı ve Veyselli, Zengilan ilinin Venedli ve Mirzehesenli köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ Azerbaycan'dır" paylaşımında bulundu.

Aliyev, Gubadlı ilinin Zilanlı, Kürt Mahrızlı, Muğanlı ve Alakurşak köylerinin de kontrolünün sağlandığını bildirdi.