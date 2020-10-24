Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da 13 köyün daha kontrolünü sağladı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ'da 13 köyün daha Ermenistan'ın kontrolünü sağladıklarını duyurdu. Böylece 27 Eylül'den bu yana süren harekatta Azerbaycan Ordusu 3 kent, 3 ilçe ve 130'dan fazla köyü kontrolüne aldı.
Aliyev, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Muzaffer Azerbaycan ordusu Hocavend ilinin Dolanar ve Bünyadlı, Cebrail ilinin Dağ Tumas, Nüsüs, Helefli, Minbaşılı ve Veyselli, Zengilan ilinin Venedli ve Mirzehesenli köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ Azerbaycan'dır" paylaşımında bulundu.
Aliyev, Gubadlı ilinin Zilanlı, Kürt Mahrızlı, Muğanlı ve Alakurşak köylerinin de kontrolünün sağlandığını bildirdi.
Azerbaycan Ordusu ile Ermeni güçleri arasında çatışmalar dün gece de aralıksız sürdüğü belirtildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise operasyonların gece boyunca Ağdere, Hocavend, Fuzuli, Hadrut ve Gubadlı yönlerinde değişen yoğunlukta sürdüğü belirtildi. Azerbaycan ordusunun savunma hattına top ve havanlarla ateş açan Ermenistan güçlerine karşı açılan ateşle Hocavend, Fuzuli ve Gubadlı istikametlerinde ciddi zaiyat verdirildiği ifade edildi.