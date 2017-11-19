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Dünya

Azerbaycan Milletvekili Adil Aliyev: NATO Türk Milletine hakaret etmiştir

Ali Kan / Bakü, 19 Kasım (DHA) - NATO'nun Norveç'teki Trident Javelin Tatbikatı'nda Atatürk'ün düşman liderler arasında bulunmasına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın düşmanla iş birliği içinde gösterilmesine Azerbaycan tepki gösterdi

19 Kasım 2017 16:24

Ali Kan / Bakü, 19 Kasım (DHA) - NATO\'nun Norveç\'teki Trident Javelin Tatbikatı\'nda Atatürk\'ün düşman liderler arasında bulunmasına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın düşmanla iş birliği içinde gösterilmesine Azerbaycan tepki gösterdi. 
NATO\'nun tatbikat sırasındaki ifadeleriyle iligili Azerbaycan Milletvekili Adil Aliyev, \"NATO\'nun yaptığı büyük bir skandal ve rezalettir. Bu hakaret sadece Türkiye\'ye değil tüm Türk dünyasına yapılmıştır. Atatürk bizim de şahsına ve kişiliğine büyük saygı gösterdiğimiz, yüzyılın dahi insanıdır. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı\'nı hedefte göstermek, Türk dünyasını hedef göstermektir. Bir devletin ve insanlarının duygularını ciddi şekilde incitmek demektir. NATO Atatürk\'ün kim olduğunu bilmiyor mu ki?\" dedi.
Tüm NATO ülkelerinin bu davranışa  ciddi bir şekilde itiraz etmeleri gerektiğini belirten Aliyev, skandal yaratan ifadelerde bulunan askerlerin görevden alınmasının geçici fakat önemli ir adım olduğunu söylerken, \"Bu noktada NATO\'yu yönetenlerin, NATO\'nun içerisinde görev alanların da bir sorumluluğu olduğunu düşünüyorum. Onların bu noktada tahkikatı derinleştirerek bu alçaklığı ve hadsizliği yapanlar ve bunlara cesaret verenler kimlerse onlar hakkında gerekli işlemleri yapmaları zarureti de ortadadır’’ dedi. (Fotoğraflı)

 

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