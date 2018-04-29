T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Azerbaycan: İlham Aliyev, dördüncü kez cumhurbaşkanı seçildi

Azerbaycan'da gerçekleşen ve başlıca muhalefet partilerinin boykot ettiği erken cumhurbaşkanlığı seçimlerinin neredeyse kesinleşen sonuçlarına göre, İlham Aliyev, dördüncü kez cumhurbaşkanı seçildi.

29 Nisan 2018 20:30

Azerbaycan'da gerçekleşen ve başlıca muhalefet partilerinin boykot ettiği erken cumhurbaşkanlığı seçimlerinin neredeyse kesinleşen sonuçlarına göre, İlham Aliyev, dördüncü kez cumhurbaşkanı seçildi.

Katılım oranının yüzde 74.5 olarak açıklandığı erken seçimde Aliyev'in oyların yüzde 86'sını aldığı belirtiliyor.

Seçim sonuçlarının netleşmesi sonrası Aliyev'e ilk kutlama telefonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi.

Seçim sonrası yaptığı zafer konuşmasında Aliyev, "Azerbaycan vatandaşları güvenlik ve kalkınmaya oy verdiler" dedi.

Seçimlerin olağan süresinden altı ay önceye çekilmesini eleştiren muhalefet partileri, bunun amacının kampanya süresini sınırlamak ve seçim hilelerine karşı çalışmalarını engellemek olduğunu iddia etti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hikmet Hacıyev ise AFP haber ajansına yaptığı açıklamada muhalefetin iddialarını redderek, "Azerbaycan, demokratik kalkınma anlamında geri döndürülemez bir yola girmiştir." dedi.

56 yaşındaki Aliyev, 2003 yılında babası Haydar Aliyev'in ölümü sonrası yapılan seçimleri kazanarak göreve gelmişti.

Eski bir KGB (Sovyet gizli servisi) çalışanı olan Aliyev'e, 2009 yılında yapılan anayasa değişikliği ile sınırsız sayıda cumhurbaşkanlığı seçimine katılma hakkı tanındı.

2016 yılında yapılan son anayasa değişikliği ile ise cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturma süresi 5 yıldan 7 yıla çıkarıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AzerbaycanAliyevCumhurbaşkanı ErdoğanSeçimlerinDışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hikmet HacıyevAFPHaydar AliyevKGB

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Atatürk’ün dediği gibi güçlüyle güçsüz değil, güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24