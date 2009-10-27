Azerbaycan halkı, 'kardeşlik bozulmaz' diyor

Ermenistan ile imzalanan protokollerin ardından Bursa'da oynanan Türkiye-Ermenistan maçı sırasında Azerbaycan bayraklarının çöp kutularına atılması ve Bakü'de Türk Şehitliği Abide'sinden Türk bayrağının indirilmesiyle Azerbaycan-Türkiye ilişkileri gerilmişti. İki ülkenin liderleri yaşanan bu krizi atlatmak için biraraya gelirken Azerbaycan halkından Türkiye'ye tam destek geldi. Azeriler Türkiye ile kardeşliklerinin bozulmayacağını söylüyorlar.



Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun ziyaretinin hemen ardından Bakü sokaklarındayız. 9'uncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ile defalarca geldiğimiz Azerbaycan'ın, son beş yıl içinde çehresinin ne kadar değiştiğine tanık olmak epeyce şaşırtıcı oldu.



Bakü'de yolları dolduran lüks otomobiller, dünyanın en ünlü ve pahalı markalarının yan yana dizildiği sahil yolu, birbirinden şık ve güzel Azeri kızlarını da, bu değişiklikler arasında saymak gerekiyor. Yine de komünist dönemi özleyen eski tüfeklere de rastlamadık değil. Akşam gazetesinin haberine göre, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun ziyareti, iki ülke arasındaki gerilimi azaltmış görünüyor. Tüm Azeri gazetelerinde günlerdir Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nun açıklamaları ile iki ülke arasında yaşanan bayrak krizine ilişkin haberler yer alıyor. Türk Şehitliği'ndeki bayrağın indirilmesine Türkiye'nin verdiği tepki, Bakan Egemen Bağış'ın ağzından aktarılıyor.



'SİZ İMPARATORLARIN ÇOCUKLARISINIZ'



Türkiye'de klasik 'Nabız ölçme' yöntemimizden Bakü'de de şaşmadık. 'Taksi şoföründen al haberi' diyerek onların yanına gittik. İlk bindiğimiz taksinin sürücüsü Ferhat Amirov'a, 'Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerinin halini' sorduğumuzda, şöyle bir bakıp teybin sesini epeyce açtı. Ardından da, 'Bak sen bu şarkıyı anlıyorsun. Neden? Çünkü Türkçe çalıyor. Benim dediğimi de anlıyorsun. Buraya geldin. Bakü'yü çok sevdin. Şimdi bizi bırakıp Ermenistan'la mı dost olmak istiyorsun?' diye sordu.



Türkiye'de 6 yıl yaşayan Amirov, Karabağ işgali nedeniyle Ermenistan'a tepki göstererek, 'Siz imparatorların çocuklarısınız. Türkiye böyle bir ülke. Osmanlı'nın ardından kurulan bir ülke. İki ülkenin arasına Ermenistan girmemeli. Hiç kimse girmemeli' diyor. 'Aramızda soğukluk oluştu mu?' sorusunu ise, Azeri taksiciler,'Asla öyle bir şey yok. Bizim kardeşimizsiniz. Aramızı kimse bozamaz' diye, hep bir ağızdan yanıtladılar. Bazıları kalkıp foto muhabirimiz Raşit'e sarılmayı da ihmal etmedi. Yani bir burukluk, kırgınlık olsa da, eski sevgi ve sıcaklığın olmadığını söylemek imkansız.

Poşu modası





Targovİ Bulvarı'nın bir başka özelliği ise kendinizi bir defileye çıkmış gibi hissetmeniz. Birkaç yıldır Türkiye'de de moda olan ünlü poşulara neredeyse herkeste rastlıyorsunuz. Gençler poşuların nereden geldiğini pek bilmiyor ama daha çok Türkiye'den getirilerek satıldığını öğreniyoruz.

Moda ise 1.5 yıl önce Türkiye'den gelenlerin poşuları takmasıyla başlamış. Ardından da önce yine Türkiye'den ithal edilerek ve sonrasında da Çin yapımları satılarak moda hızla yayılmış. Ancak Çin'den gelenler 1-2 Manat ederken, Türkiye'den gelenlerin fiyatı 7 Manat'a kadar çıkıyor.



İki bayrağa yapılan da yanlış



Şehrİn en işlek meydanlarından Targovi Bulvarı'na uğrayı da ihmal etmedik. Çok sayıda Türk restoranı gözümüze çarptı. Ancak hepsinin sahibi Türk çıkmadı. Örneğin İzmir Restoran'ın çalışanları arasında bir tek Türkiye vatandaşı dahi yoktu. Restoranın Azeri sahibinin, bu ismi sadece ve sadece İzmir'i çok sevdiğinden vermiş olduğunu öğrendik.



Aslında meydanda kafanızı her çevirdiğinizde, Tüzün'den Adil Işık'a kadar çok sayıda Türk markasına rastlıyorsunuz. Otellerden, altyapı ihalelerine kadar pek çok işi üstlenmiş çok sayıda Türk firması ve işadamı, Azerbaycan'ı gerçekten ikinci vatanı gibi kabul etmiş durumda.

Sokakta gelip geçenlerle, esnafla, seyyar satıcılarla sohbet ettik. İçlerinde Türkiye'deki iktidara çok kızanlar olsa da, Azerilerin büyük çoğunluğu hem Bursa'da oynanan Türkiye-Ermenistan maçına Azerbaycan bayraklarının alınmamasının hem de Türk Şehitliği Abidesi'ndeki Türk bayrağının kaldırılmasının yanlış olduğunu savunuyor. Azeri Türkçesi ile Türkiye Türkçesi zaman zaman karışsa da, genelde herkes iyi niyetini 'Özünden' ortaya koyuyor.



Derbi heyecanı



Fenerbahçeliler kazandı ama Bakü'de en azından Targovi Meydanı'nda sıkı bir Galatasaraylı kitlesine rastladık. Büyük maç öncesi birçok restoran ve kafe bu maçı yayınlayacağını ilanlarla, kapılarının önündeki billboardlara yazarak duyuruyordu. Rastladığımız en fanatik Galatasaraylı ise seyyar satıcı Nevruz Alekberov oldu. Boynunda Galatasaray bayrağıyla satış yapan Alekberov, Türkiye'den geldiğimizi duyunca çok sevindi, sarı - kırmızı bayrağı öpmeyi de ihmal etmedi. 'Peki ya kriz' sorusunu ise, 'Ablacığım Bülent Korkmaz Bakü'ye geldi biliyor musun? Efsane, efsane. Çok tanışmak istiyorum' diye yanıtlamayı tercih etti.



Bakü aslında şu sıralar büyük bir şantiye gibi. Bütün evlerin dış cepheleri sil baştan yeniden yapılıyor. Kesme taşlar binaları kaplayınca da, şehir gerçekten güzel bir görüntüye kavuşuyor. Azerbaycan'da bir çok şeyin değiştiği ise kaçınılmaz olarak önünüzde beliriveriyor. Eskilerden kalma savaş madalyaların hala satıldığı pazarlarda artık matruşkalar bile farklı. Çünkü Stalin'li matruşkaların yanında artık Superman'li, Obama'lı matruşkalar duruyor.