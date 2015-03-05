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Spor

Azerbaycan Milli Takım eski kaptanı: Türkiye bize şike teklif etti

Azerbaycan Milli Takımının eski kaptanı Terlan Ehmedov, 2002 yılında oynanan Azerbaycan-Türkiye maçı için ilginç iddialarda bulundu

05 Mart 2015 22:34

Azerbaycan Milli Takımı'nın eski kaptanı Terlan Ehmedov, 2002 yılında Dünya Kupası Grup elemeleri maçında Türkiye'nin kazandığı 1-0'lık maç öncesi 'şike teklifi' aldıklarını iddia etti.

Sporx'in haberine göre; Ehmedov, "Türkiye milli takımı o zaman bizden maçı satmamızı istedi. Bu iddialarımı o zamanki Azerbaycan Futbol Federasyonu (AFFA) başkanı Fuad Musayev de onaylayabilir. Azerbaycan Milli Takımının kaptanı olarak benim düşüncemi de sordu. Ben bu maçta şike olursa sahaya çıkmayacağımı bildirdim. Hatta o zamanki Azerbaycan milletvekillerinden bazıları da bana oyunda yenilmemiz için baskı yapıyordu." dedi. Ehmedov ayrıca Türkiye'nin 2. sıra için çekiştiği Slovakya'ya karşı da Azerbaycan'ın puan kazanması yönünde baskı uyguladığını sözlerine ekledi.

Azerbaycanlı futbolcu, "Ben şike olaylarına karışan bir insan değilim . Kimse bana 'maç ver, maç sat' önerisinde bulunamaz" diyerek yaşandığını iddia ettiği olaylara karşı olan tavrını anlattı.

2002 Dünya Kupası Grup Elemelerinde 4. Grupta yer alan Türkiye, Azerbaycan'ı deplasmanda 1-0, Türkiye'de ise 3-0 mağlup etmişti. Gruptan 2. olarak çıkan Türkiye, Dünya Kupasını ise 3. olarak tamamlamıştı.

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