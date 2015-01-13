Şike davasında iki dosya birleştirildi

Şike davasında Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın yeniden yargılanmasına bugün başlandı. Yıldırım ve diğer 5 sanık, hüküm giymelerine neden olan tapelerin delil vasfını yitirdiğini belirterek beraat isteyecek. Duruşma için olağanüstü güvenlik tedbirleri uygulayan İstanbul Emniyet Müdürlüğü 'özel tim'i görevlendirdi. Adliye önünde gösteri yapmak isteyen Trabzonspor taraftarlarına polis müdahale edince, arbede çıktı.

Hürriyet'ten Kenan Başaran'ın haberine göre, şike davasına İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün yeniden başlandı. Çağlayan Adliyesi’ndeki davada Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve yönetici İlhan Ekşioğlu’nun yanı sıra Olgun Peker, Abdullah Başak, Ahmet Çelebi, Selim Kımıl hâkim karşısına çıkıyor. Trabzonspor Kulübü ise davaya müdahil olarak katılıyor.

Saat 13.30'da başlayan duruşma için olağanüstü güvenlik tedbirleri uygulayan İstanbul Emniyet Müdürlüğü 'özel tim'i görevlendirdi.

Polis Trabzonspor taraftarına müdahale etti, arbede çıktı

Bu arada Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önüne gelmek isteyen Trabzonspor taraftarına polis müdahale etti. Metrobüs durağının bulunduğu bölümde önlem alan polis ile açıklama yapmak için adliye önüne ilerlemeye çalışan Trabzonspor taraftarları arasında arbede çıktı. Arbede sırasında gözaltına alınanlar oldu. Bu arada adliye önünde ise birkaç Fenerbahçeli ile Trabzonspor taraftarı arasında kavga çıktı. Kavga edenleri araya girenler ayırdı.

Metrobüs geçidinde kavga ve gözaltı

Polis tarafından Metrobüs üst geçidine çıkarılan taraftarlardan bazıları o sırada tek başına Adliyeye gelen Fenerbahçe formalı bir taraftarla tartıştı. Trabzonspor taraftarları, polisin Fenerbahçeli taraftara da engel olmasını istedi. Bu sırada iki Trabzonspor taraftarı Fenerbahçeli gencin formasını yırttı. Ardından da saldırdı. Araya giren Spor Polisi ekipleri saldırıda bulunan kişileri gözaltına aldı. Bölgede polisin aldığı önlemler devam ediyor.

Trabzonspor'un reddi hakim talebi reddedildi

Duruşmanın başında, Trabzonspor Kulübü avukatlarının yaptığı "reddi hakim" talebi reddedildi.

Yıldırım: Beraatimi istiyorum

Davanın ilk duruşmasında Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım savunmasını yaptı. Yıldırım beraatini talep etti.

Şimdi ne olacak?

Ceza Muhakemeleri Kanunu’nun telefon dinlemeyle delil elde edilmesini düzenleyen 135 ve 140. maddelerinde yapılan değişiklik sonrası Yıldırım ve 5 sanık hüküm giymelerine neden olan tapelerin delil olma niteliğini yitirdiğini belirtip yeniden yargılama talebinde bulunmuştu. Örgüt kurmak, şike yapmak ve teşvik primi vermek suçlarından toplam 6 yıl 3 ay hapis cezası alan ve bunun 1 yılını yatan Aziz Yıldırım, Yargıtay’ın onamasından sonra 2 yıl 2 ay daha hapis cezasıyla karşı karşıyayken yeniden yargılama talebinde bulundu ve kabul edildi. Ve şimdi Türkiye, bundan sonra ne olacağı sorusuna odaklandı.

İki dava birleştirildi

"Futbolda şike" davasında Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 6 sanığın yeniden yargılandığı dava ile haklarındaki hükümler Yargıtayca bozulan 31 sanıklı davanın dosyalarının birleştirilmesine karar verildi.

9 soruda yeniden yargılama

1-Bu dava 3 Temmuz şike davasının sil baştan görülmesi anlamına mı geliyor?

Evet, eski Özel Yetkili 16. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki yargılama silbaştan görülecek.



2- Sanıklar tapelerin hukuki olmadığına dair en büyük dayanağı nedir?

Sanıklar, tapelerin hukuksuzluğuna en büyük dayanak olarak, yolsuzluk iddiasıyla gerçekleştirilen ancak hükümetin ‘Parelel örgüt operasyonu’ olarak nitelendirdiği 17 ve 25 Aralık operasyonlarını delil gösterecek.



3-Tapelere dair karar davanın kaderini nasıl etkileyecek?

Tapeler tek başına delil olamayacağı için başka delil olup olmadığına bakılacak. Müdahil taraf fiziki takipleri de delil olarak ortaya sürerse, mahkeme bunların tapelerle örtüşüp örtüşmediğine bakacak.



4- Müdahil olan Trabzonspor nasıl strateji izleyecek?

Trabzonspor, yeniden yargılamanın hukuka aykırı olduğu tezini ortaya atacak. Ayrıca dosyada yeniden yargılamayı gerektirecek sahteliği ortaya çıkan delil olmadığını, kumpas iddiasının da yeniden yargılama kararı veren mahkemece reddedildiğini vurgulayacak. Ayrıca yeniden yargılamayı yapacak olan 13. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Metin Tamirci’nin Çarşı davasında tapelerin geçersiz sayılması talebini “Kararımızı daha sonra vereceğiz” dediği de hatırlatılacak.



5- Aziz Yıldırım’ın 3 Temmuz sürecinde rol oynayan savcı ve hakim dahil tüm yetkililer hakkında açtığı dava kabul edilirse ne olur?

İki dava birleştirilir ve Yıldırım’ın eli çok daha güçlenir.



6- Eski davada beraat eden Trabzonspor yöneticileri bu davada sanık olabilir mi?

Olabilir ancak bunun için Aziz Yıldırım ve diğer 5 sanığın yeni ve somut bir delil ortaya koyması şartı.



7- Yeniden yargılama sonunda ne tür kararlar çıkabilir?

Üç karar çıkabilir. 1-Daha önce verilen kararın aynısı çıkabilir. 2-Sanıklar örgütten suçsuz bulunup, şike ve teşvikten tekrar suçlu bulunabilir. 3-Sanıklar tüm suçlardan beraat edebilir.



8- Yıldırım beraat ederse TFF’nin verdiği kararlar değişir mi?

Hayır değişmez. Sportif yargılamanın işleyişi farklı. Buna karşın Yıldırım ve kulübü devlete karşı tazminat davaları açabilir.



9- Yeniden yargılama ne kadar sürer?

Kesin bir tarih olmamakla birlikte 5 ayda sonuçlanan eski davadan daha uzun bir süreye yayılma ihtimali bulunuyor.

Önce bozma davası

Şike davasında Yargıtay’ın haklarında bozma kararı verdiği ve aralarında Fenerbahçe yöneticisi Şekip Mosturoğlu ile Beşiktaş eski asbaşkanı Serdal Adalı’nın da bulunduğu 31 sanığın yargılanmasına da bugün 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 09.30’da devam edilecek.

'Adil yargılansın'

Ali Koç’un başkanlığını yaptığı 1907 Derneği, Yıldırım’ın yeniden yargılama sürecinin başlaması öncesinde yaptığı açıklamada ‘Yeniden adil bir şekilde yargılanma’ya vurgu yaptı. “Haksızlıklar tekrarlanmasın” denildi.