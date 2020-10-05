Azerbaycan, Ermenistan'ın pazar günü farklı şehirlerini vurduğunu duyurdu; Gence'de bir sivil hayatını kaybetti

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Bakü'nün Ermenistan'ı Gence kentine roketler atmakla suçlamasının ardından Dağlık Karabağ'daki çatışmalar daha da sertleşti.

Azerbaycan'ın en büyük ikinci kenti olan Gence'ye yapılan saldırıda bir sivilin öldüğü ve dördünün de yaralandığı belirtildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Beylegan Rayonu'nda da Ermenistan saldırıları sonucu sivil kayıplar meydana geldiğini ve gerekirse topçu ateşine karşılık vermekten çekinmeyeceklerini ifade etti.

Hacıyev, su deposu ve bölgenin en önemli elektrik santrali bulunan Mingeçevir kentinin de vurulduğunu ifade etti.

Dağlık Karabağ'daki Ermenilerin de-facto lideri Arayik Harutyunyan, Ermenistan'ın direkt olarak Azerbaycan'ı hedef aldığı iddialarını yalanladı. Harutyunyan, daha sonra güçlerinin Gence'deki bir askeri üssü hedef aldığını ancak daha sonra sivil kayıpları önlemek için ateşi durdurduklarını dile getirdi.

Harutyunyan, artık Azerbaycan'ın büyük şehirlerindeki askeri tesisleri meşru hedefler sayacaklarını da dile getirdi.

Ermenistan da Dağlık Karabağ'ın başkenti Hankendi'nin pazar günü bir kez daha vurulduğunu ifade etti. Kentte sivil can kaybı ve yaralanmalar olduğuna inanılıyor. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'ı bilinçli olarak sivilleri hedef almakla suçladı.

8 gündür süren çatışmalar ve karşılıklı hamleler iki eski Sovyetler Birliği ülkesini topyekûn savaşa yaklaştırmaya devam ediyor.