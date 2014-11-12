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Dünya
Deutsche Welle

Azerbaycan Ermeni helikopterini düşürdü

Azerbaycan, Dağlık Karabağ cephe hattında bir Ermenistan askerî helikopterini düşürdü. Ermeni medyasına göre olayda üç kişilik mürettebat öldü.

12 Kasım 2014 20:17


Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, Dağlık Karabağ bölgesinde bir Ermenistan askerî helikopterini düşürdü. Her iki ülke tarafından doğrulanan olay Dağlık Karabağ'daki cephe hattı yakınında meydana geldi.

Azernews internet sitesinde yer alan Azerbaycan Savunma Bakanlığı açıklamasına göre, Ermeni helikopteri Azeri hava sahasını ihlal etti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni silahlı kuvvetlerinin son üç gündür Azerbaycan‘ın askeri tatbikat yaptığı bölgedeki cephe hattında provokatif uçuşlar yaptığını belirterek, “Ermeni Silahlı Kuvvetlerine bağlı bir helikopter Ağdam bölgesi Kengerli köyünün 1,7 kilometre kuzeydoğusundaki Azeri mevzilerine kasıtlı olarak saldırmıştır. Hava savunma unsurları düşman saldırısını önlemek üzere karşılık vermiş ve helikopter düşürülmüştür“ açıklamasını yaptı. Helikopterin enkazının cephe hattının yaklaşık 500 metre ötesinde bulunduğu da bildirildi.

„Üç kişilik mürettebat öldü“

Ermenistan Savunma Bakanlığı'nda yapılan açıklamada ise Dağlık Karabağ silahlı kuvvetlerine ait MI-24 tipi helikopterin eğitim uçuşunda bulunduğu ve silahsız olduğu bildirildi. Ermeni medyası olayda üç kişilik mürettebatın öldüğünü belirtiyor. Ermenistan Savunma Bakanı Artsrun Hovhannisyan, ‚bölgedeki durumun eşi görülmedik bir şekilde tırmandırılmasının sonucunun Azeri tarafı için çok acı olacağını‘ söyledi.

Bu gelişme 1994 yılındaki ateşkes sonrası Dağlık Karabağ cephesinde yaşanan en ciddi askeri çatışma olarak değerlendiriliyor. 1991 yılında başlayan savaşta yaklaşık 30 bin kişi ölmüş, Ermenistan Silahlı Kuvvetleri tarafından işgal edilen bölgede nüfusun çoğunluğunu Ermenilerin oluşturduğu ve Ermenistan'dan gelen maddi ve askeri destekle ayakta duran bir cumhuriyet kurulmuştu. Dağlık Karabağ, uluslararası hukuk açısından Azerbaycan toprağı olarak kabul ediliyor. Bölgede iki taraf arasında gerilim yaz aylarında tırmanmış, iki ordu arasındaki çatışmalarda 19 asker ölmüştü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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