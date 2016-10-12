Azerbaycan Dünya Kupası'na yürüyor

Azerbaycan Milli Futbol Takımı, FIFA 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde oynadığı 3 maçta 7 puan toplayarak tarihinin en önemli başarısını yakaladı.

C Grubu'nda mücadele eden Azerbaycan, ilk maçında deplasmanda San Marino'yu ve sonrasında konuk ettiği Norveç'i 1-0'lık skorla geçti.

Almanya'nın ardından ikinci sırada

Son olarak deplasmanda Çek Cumhuriyeti ile golsüz berabere kalarak puanını 7'ye çıkaran Azerbaycan, grupta 9 puanlı Almanya'nın ardından ikinci sırada yer alıyor.

Hırvat teknik direktör Robert Prosinecki'nin çalıştırdığı Azerbaycan Milli Takımı, elemelerde ilk üç karşılaşmada kalesinde gol görmedi. Takımın kalecisi Portekiz'in Boavista takımında forma giyen Kamran Ağayev, yaptığı kurtarışlarla dikkati çekti.

Sosyal medyada kampanya başlatıldı

Milli takımın başarıları, Azerbaycanlıları sevince boğarken, futbol ülke gündeminde ve medyada daha fazla gündemde yer almaya başladı.

Azerbaycan Futbol Federasyonu (AFFA), sosyal paylaşım sitelerinde "#niyedeyox" (neden olmasın?) etiketiyle kampanya başlattı. Milli takımın elemelerdeki karşılaşmalarıyla ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımlarda bu etiket kullanıldı.