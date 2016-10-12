Dünya Kupası Elemeleri'nde gecenin sonuçları

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde, 3 grupta 9 karşılaşma oynandı.

Avrupa elemelerinde, C, E ve F gruplarında 9 müsabaka yapıldı.

C Grubu'ndaki maçta Almanya, ağırladığı Kuzey İrlanda'yı 13. dakikada Julian Draxler ve 17. dakikada Sami Khedira'nın attığı gollerle 2-0 yendi.

Gruptaki diğer mücadelede, Avrupa elemelerine 2'de 2'yle başlayan ve kalesinde henüz gol görmeyen Azerbaycan, deplasmanda Çek Cumhuriyeti ile 0-0 berabere kalarak yenilmezliğini sürdürdü.

Öte yandan Norveç'e rakip sahada 4-1 mağlup olan San Marino, 15 sene sonra deplasmanda gol atmayı başardı.

F Grubu karşılaşmasında, İngiltere deplasmanda Slovenya'ya 0-0 berabere kaldı. Robert Mak'ın 2 gol 1 asistle yıldızlaştığı maçta, Slovakya evinde İskoçya'yı 3-0 yendi ve gruptaki ilk galibiyetini aldı.

Beşiktaşlı futbolcu Aras Özbiliz'in 60. dakikada oyuna girdiği maçta, Ermenistan deplasmanda Polonya'ya 2-1 yenildi. Ermenistan'da Gael Andonyan 30. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Gecenin sonuçları

C Grubu



Almanya - Kuzey İrlanda: 2-0

Çek Cumhuriyeti - Azerbaycan: 0-0

Norveç - San Marino: 4-1

E Grubu



Kazakistan - Romanya: 0-0

Danimarka - Karadağ: 0-1

Polonya - Ermenistan: 2-1

F Grubu



Slovenya - İngiltere: 0-0

Slovakya - İskoçya: 3-0

Litvanya - Malta: 2-0.