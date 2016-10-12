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Spor

Dünya Kupası Elemeleri'nde gecenin sonuçları

Almanya, Kuzey İrlanda'yı Julian Draxler ve Sami Khedira'nın golleriyle 2-0 mağlup etti

12 Ekim 2016 11:13

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde, 3 grupta 9 karşılaşma oynandı. 

Avrupa elemelerinde, C, E ve F gruplarında 9 müsabaka yapıldı.

C Grubu'ndaki maçta Almanya, ağırladığı Kuzey İrlanda'yı 13. dakikada Julian Draxler ve 17. dakikada Sami Khedira'nın attığı gollerle 2-0 yendi.

Gruptaki diğer mücadelede, Avrupa elemelerine 2'de 2'yle başlayan ve kalesinde henüz gol görmeyen Azerbaycan, deplasmanda Çek Cumhuriyeti ile 0-0 berabere kalarak yenilmezliğini sürdürdü.

Öte yandan Norveç'e rakip sahada 4-1 mağlup olan San Marino, 15 sene sonra deplasmanda gol atmayı başardı.

F Grubu karşılaşmasında, İngiltere deplasmanda Slovenya'ya 0-0 berabere kaldı. Robert Mak'ın 2 gol 1 asistle yıldızlaştığı maçta, Slovakya evinde İskoçya'yı 3-0 yendi ve gruptaki ilk galibiyetini aldı.

Beşiktaşlı futbolcu Aras Özbiliz'in 60. dakikada oyuna girdiği maçta, Ermenistan deplasmanda Polonya'ya 2-1 yenildi. Ermenistan'da Gael Andonyan 30. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

 

Gecenin sonuçları

 

C Grubu


Almanya - Kuzey İrlanda: 2-0
Çek Cumhuriyeti - Azerbaycan: 0-0
Norveç - San Marino: 4-1

E Grubu

Kazakistan - Romanya: 0-0
Danimarka - Karadağ: 0-1
Polonya - Ermenistan: 2-1

F Grubu

Slovenya - İngiltere: 0-0
Slovakya - İskoçya: 3-0
Litvanya - Malta: 2-0.

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