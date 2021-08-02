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Azerbaycan'dan yangınlara destek amacıyla gönderilen itfaiye konvoyu Türkiye'ye giriş yaptı

02 Ağustos 2021 16:36

Türkiye’nin güney bölgelerinde yaşanan orman yangınlarına destek amacıyla Azerbaycan’dan yola çıkan itfaiye konvoyu Samsun’a giriş yaptı.

Türkiye’nin özellikle güney bölgelerinde yaşanan orman yangınlarına destek amacıyla Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı’na bağlı ekiplerin ikinci grubu Terme ilçesinden Samsun’a giriş yaptı.

Kolluk kuvvetleri tarafından trafik ışıklarında geçiş önceliği verilen 50’nin üzerindeki itfaiye aracı ile 220 personelden oluşan yangın destek birimi bölgeye ulaşmaya çalışıyor. 

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samsunazerbaycan
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