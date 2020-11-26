Azerbaycan'dan Fransa'ya Dağlık Karabağ notası

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Fransa Senatosu'nun resmen tanınmayan Dağlık Karabağ'ın bağımsızlığının tanınmasına yönelik tavsiye kararı alması nedeniyle Paris'e protesto notası verdi.
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdullayeva, Fransa Senatosu'nun kararı nedeniyle Fransa'nın Bakü Büyükelçisi Zacharie Gross'un bakanlığa çağrıldığını söyledi.
Bakanlıkta Gross'la bir görüşme yapıldığını belirten Abdullayeva, Fransız diplomata protesto notası verildiğini ifade etti.
Fransız Senatosu'nun sembolik değere sahip kararı 1 'hayır' oyuna karşı 305 'evet' oyuyla kabul edilmiş, 30 Senatör ise 'çekimser' oy kullanmıştı.
Azerbaycan parlamentosu, Dağlık Karabağ konusundaki tutumu nedeniyle Fransa'nın Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu'ndan çıkarılması için Azeri hükümetine AGİT'e başvurmasını önermişti.