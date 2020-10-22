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Dünya

Azerbaycan, Dağlık Karabağ'da 21 köy ve 1 kasabada daha kontrolün sağlandığını bildirdi

22 Ekim 2020 07:25

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev,  Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ bölgesinde 21 köy ve 1 kasabanın daha kontrolünü sağladığını bildirdi.

Aliyev, Twitter hesabından, "Kahraman Azerbaycan ordusu Fuzuli ilinin Gecegözlü, Aşağı Seyitahmetli ve Zerger, Cebrail ilinin Belend, Papı, Tulus, Hacılı ve Tinli köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ Azerbaycan'dır" paylaşımında bulundu. 

İlham Aliyev, bir başka paylaşımında Zengilan ilinin Mincivan kasabası ile Hurama, Humarlı, Sarıl, Babaylı, Üçüncü Ağalı, Hacallı, Gırah Müşlan, Üdgün, Turabad, İçeri Müşlan, Melikli, Cahangirbeyli ve Baharlı köylerinin kurtarıldığını bildirdi. 

Azerbaycan ordusu, 27 Eylül'de Dağlık Karabağ'da başlattığı operasyonda 3 şehir, 1 kasaba, 95 köy ve bir dizi stratejik yüksekliği işgalden kurtarmıştı.

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