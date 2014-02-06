Azerbaycan Cumhurbaşkanı'ndan yolsuzluk ve rüşvet tepkisi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, resmi Twitter hesabı üzerinden rüşvete ve yolsuzluğa karşı savaş ilan ettiğini duyurdu. Aliyev, " Azerbaycan'da korrupsiyaya ( Yolsuzluğa) ve rüşvetxorluğa ( Rüşvete) yer olmamalıdır" diyerek başladığı twetlerini sert ifadelerle sürdürdü.

Zaman'da yer alan habere göre, yolsuzluğa ve rüşvete karşı önümüzdeki yıllarda büyük cezalar uygulanacağını duyuran Aliyev, 5 yıl içinde Azerbaycan'ın yolsuzlukla mücadelede örnek ülke olmasını amaçlandığını yazdı.

İlham Aliyev'in Twitter hesabından yayımladığı mesajlar şöyle:

" Bütün dövlet memurları bunu eşitsinler, bilsinler ve ele işlesinler ki, hemişe dövlet ve xalq qarşısında alnıaçıq, üzüağ olsunlar."

(Bütün devlet memurları öyle çalışmalıdır ki devlet ve halk karşısında anlı açık, yüzü ak olsunlar)

'Memurlar sorumluluklarını bilmeliler'

" Dövlet memuru xalqın xidmetçisidir. Xalqın birinci xidmetçisi menem ve bütün dövlet memurları bele işlemelidir?"

( Devlet mumuru halkın hizmetçisidir. Bütün devlet memurları öncelikli işinin halka hizmet olduğunu bilmelidir.)

" Her bir dövlet memuru öz mesuliyyetini derk etmelidir".

( Her devlet memuru, kendi sorumluluklarını bilmelidir.)

'Devlet memuru rüşvet almamalı'

" Her bir dövlet memuru temiz işlemelidir, xalqla bir yerde olmalıdır, tevazökar, işgüzar ve vetanperver olmalıdır, rüşvet almamalıdır, özünü xalqdan üstün tutmamalıdır, işlediyi bölgelerde, sahelerde hörmet qazanmalıdır ve Vatana sadiq, sadaqatli olmalıdır.

(Her devlet memuru dürüst çalışmalı, mütevazi, samimi vatansever olmalı, rüşvet almamalıdır. Kendini halktan üsnüt tutmamalıdır. Çalıştığı bölgelerde ve bölümlerde saygı kazanmalı vatanına sadık olmalıdır.)

'Rüşvet alma ciddi şekilde cezalandırılacak'

" Heç bir xarici dairenin tesiri altına düşmemelidir. Bax, dudur esas prinsipler. Her bir dövlet memurundan taleb edirem ki, bu prinsiplere amel etsin."

(Dışarıdana gelecek etkilere kapalı, bu prensipleri esas edinmeli ve bu prensiplere uymalıdır.)

" Növbeti illerde de rüşvetxorluğa bulaşmış insanlar çox ciddi şekilde cezalandırılacaqlar.

(Önümüzdeki yıllarda rüşvete bulaşmış olanlar çok ciddi şekilde cezalandırılacaktır.)

'Azerbaycan 5 yıl içinde örnek ülke olmalıdır'

" Növbeti beş il arzinde Azerbaycan korrupsiyaya ve rüşvetxorluğa qarşı mübarizede de nümunevi ölke olmalıdır"

( Önümüzdeki 5 yıl içinde Azerbaycan yolsuzluğü ve rüşvete karşı savaşımda örnek bir ülke olmalıdır)

Azerbaycan'ın sicili kötü

Azerbaycan Uluslararası Şeffaflık Örgütünün her yıl yayınladığı Yolsuzluk Algısı Endeksinin 2013 yılındaki sıralamasına göre yolsuzlukla mücadelede 175 ülke arasında 127'inci sırada yer aldı.