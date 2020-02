Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Devletlerin haklarına saygıyla yanaşılmalı

Oktay ENSARİ-Olcay DÜZGÜN-Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ (DHA)- ERCİYES Üniversitesi\'nde (ERÜ) düzenlenen \'Modern Dünyada Uluslararası İstişare\' adlı konferansta konuşan Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Hasanov, \"Her bir devlet başka devletin haklarına saygıyla yanaşmalıdır\" dedi.

Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Sitesi Sabancı Kültür Merkezi\'nde Azerbaycan Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen \'Modern Dünyada Uluslararası İstişare\' adlı konferansa Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Hasanov, Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Azerbaycan ve Rusya Federasyonu\'ndan milletvekilleri, Kayseri Vali Yardımcısı Nail Anlar, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ve Türk Cumhuriyetleri\'nden olmak üzere ERÜ\'de öğrenim gören yabancı öğrenciler katıldı. Konferans öncesi Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Hasanov, Sabancı Kültür Sitesindeki Azeri öğretim üyelerinin yaptığı heykel ve tablolardan oluşan sergiyi gezdi. Konferansı sırasında öğrenciler Türk ve Azerbaycan bayraklarını salladı. Konferansta açılış konuşması yapan Rektör Çalış, \"Üniversitemizde 105 ülkeden bin 700\'ün üzerinde yabancı uyruklu öğrenci, lisan ve lisansüstü eğitim almaktadır. Üniversitemizde Azerbaycan\'dan 89, Rusya Federasyonu\'ndan 25 öğrenci eğitim görmektedir. Ayrıca üniversitemizde 18 Azeri ve 5 Rus personelimiz bulunmaktadır. Kardeş ülke Azerbaycan, ülkemiz ve Rusya Federasyonu arasındaki mevcut iyi ilişkilerin dünyadaki modern iletişim ve istişare kültürüne örnek olmasını diliyorum\" dedi.

Azerbaycan Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim ise, \"Kayseri\'ye ilk kez geliyorum. Türkiye ile Azerbaycan ilişkilere çok eski tarihe dayanmaktadır. Türkiye son yıllarda sadece çevrede değil dünyada lider devletler arasında yer almaktadır\" dedi.

Vatan Gazetesi yazarı Kürşad Zorlu da, \"Çok iyi seçilmiş bir konu. Her iki ülke de kendi coğrafyasında bu önemli başlığın adı altında adımlar atmaktadır. Azerbaycan çok köklü Kafkasya\'nın incisi haline gelmiştir\" diye konuştu.

Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Hasanov ise, \"Bugünkü konferansın konusu çok güzel. Dünyaya sulh, barış ve refah getiren bir mesele. Atatürk\'ün dediği gibi \'Yurtta sulh, cihanda sulh\'. Biz farklı medeniyetlerin temsilcileri olan insanları içinde barındırmaktayız. Biz ülkede Azerbaycanlı olmayan herkese de saygıyla yaklaşırız. Diyalogun temeli buradan başlıyor. Azerbaycan barış siyaseti yürütür. Her bir devlet başka devletin haklarına saygıyla yanaşmalıdır. Ortak noktalar diyalogun esaslarından biridir. Rusya, Azerbaycan ve Türkiye bugün bir platform yaratmışlardır. Bu platformlarda ülkeler diyaloglarını ortaya koyuyor\" diye konuştu.

Hasanov sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Bugün Ermenistan Azerbaycan topraklarını işgal ediyor. Rusya bizim müttefikimizdir. Diyalog isteyen her devlet başka ülkenin topraklarına saygı göstermelidir. Ben bugünkü konferansı düzenleyen yetkililere teşekkür ediyorum. Azerbaycan diyalogu arzulayan bir ülkedir. Bugün sulhun, barış yaratılması için, herkesin öz sermayesini normal şekilde kullanması için Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışmalar yapmaktadır. Biz bu şekilde toplantıları daha sonra tez tez yapacağız.\"

