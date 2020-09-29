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Politika

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Türkiye, Ermenistan'la çatışmada taraf değil, sadece moral destek sağlıyor

29 Eylül 2020 19:12

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Türkiye, Ermenistan'la çatışmada taraf değil. Azerbaycan'a sadece moral destek sağlıyor" açıklaması yaptı.

Reuters'ın haberine göre; Ermenistan'ın iddialarını yalanlayan Aliyev, "Dağlık Karabağ'da hiç Suriyeli savaşçı yok. Dağlık Karabağ'da görev yapan hiç F-16 uçağı yok. Türkiye'nin bölgede dengeleyici bir rolü var" değerlendirmesinde bulundu.

 Aliyev, Ermenistan ile Dağlık Karabağ bölgesi konusunda herhangi bir görüşme olasılığınının olmadığını ve Erivan'ın taleplerinin karşılanamaz olduğunu söyledi.

 

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