Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Türkiye, Ermenistan'la çatışmada taraf değil, sadece moral destek sağlıyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev , "Türkiye, Ermenistan'la çatışmada taraf değil. Azerbaycan'a sadece moral destek sağlıyor" açıklaması yaptı.

Reuters'ın haberine göre; Ermenistan'ın iddialarını yalanlayan Aliyev, "Dağlık Karabağ'da hiç Suriyeli savaşçı yok. Dağlık Karabağ'da görev yapan hiç F-16 uçağı yok. Türkiye'nin bölgede dengeleyici bir rolü var" değerlendirmesinde bulundu.

Aliyev, Ermenistan ile Dağlık Karabağ bölgesi konusunda herhangi bir görüşme olasılığınının olmadığını ve Erivan'ın taleplerinin karşılanamaz olduğunu söyledi.