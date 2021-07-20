Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, SOCAR'ın dört üst düzey yöneticisini görevden aldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 19 Temmuz'da, Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SOCAR'ın bazı üst düzey yetkililerinin görevlerinden alınmasına yönelik bir kararı imzaladı.

Gazete Duvar'ın haberine göre Görevden alınan yöneticilerin SOCAR Başkan Yardımcısı Mikail Ismayilov, Jeoloji ve Jeofizik Başkan Yardımcısı Bahram Hüseynov, Rafinajdan Sorumlu Başkan Yardımcısı David Mammadov ile Stratejik Geliştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Tofig Gahramanov olduğu bildirildi.

Görevden alma kararının gerekçesi açıklanmadı. SOCAR'ın toplam 12 başkan yardımcısı bulunuyor.

Ukrayna'da dağıtım şirketi satın aldı

Bu arada, SOCAR'ın Kıbrıs Rum kesiminde (Limasol) kayıtlı şirketi Socar New Energy Ltd (SNE) üzerinden Ukrayna'da faaliyet gösteren Glusco dağıtım şirketini satın aldığı iddia edildi.

Sektördeki gelişmeleri yakından takip eden kaynaklara göre, Socar New Energy Ltd, Glusco Energy SA'nın hisselerinin tamamını 100 milyon dolara satın aldı. Satış işlemi için Ukrayna Antitekel Komitesi'ne (AMCU) başvuru yapıldı.

Ancak, SOCAR, Ukrayna'daki Glusco benzin istasyonu ağının satın alınmasıyla ilgili bilgileri doğrulamadı.