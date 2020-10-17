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Dünya

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Fuzuli şehri Ermeni işgalinden kurtarıldı

17 Ekim 2020 09:33

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fuzuli şehrinin kontrolünü sağladıklarını duyurdu. 

Aliyev, "Fuzuli şehri Ermeni işgalinden kurtarıldı" dedi.

Aliyev, Ermenistan'ın Azerbaycan'da sivillere yönelik saldırına ilişkin yaptığı konuşmada "Bu namert hareketler Azerbaycan halkının iradesini kıramayacak. Biz hiçbir zaman sivillere saldırmayacağız. Ermenistan'a savaş meydanında cevap vereceğiz" diye konuştu.

Ermenistan'ın sabah saatlerinde Gence'ye düzenlediği füze saldırısında 13 sivil hayatını kaybetmiş ve 40'tan fazla sivil yaralanmıştı.

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