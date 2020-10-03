Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: 7 köy işgalden kurtarıldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'da 7 köyü Ermeni işgalinden kurtardığını duyurdu.
Aliyev, Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'da Ermeni işgali altındaki 7 köyü kurtardığını açıkladı. Twitter hesabından konuya ilişkin paylaşım yapan Aliyev, şu ifadeleri kullandı:
"Bugün, Azerbaycan ordusu Terter ilçesine bağlı Talış köyü, Cebrayil ilçesine bağlı Mehdili, Çakırlı, Aşağı Maralyan, Şeybey ve Gugaj köyleri, Fuzuli ilçesine bağlı Aşağı Abdurrahmanlı köyünü işgalden kurtardı."
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