Aliyev: Magadiz’de Azerbaycan bayrağı göndere çekildi

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<div class="b-article__lead">\n<p>Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, “Magadiz’e Azerbaycan Bayrağı dikildi. Magadiz bizimdir, Karabağ Azerbaycan'dır" dedi.</p>\n</div>\n<div class="b-article__text">Aliyev, Twitter'dan yaptığı paylaşımında, "<span class="css-901oao css-16my406 r-1qd0xha r-ad9z0x r-bcqeeo r-qvutc0">Bu gün </span><span class="r-18u37iz">#Azərbaycan</span><span class="css-901oao css-16my406 r-1qd0xha r-ad9z0x r-bcqeeo r-qvutc0"> ordusu </span><span class="r-18u37iz">#Madagizdə</span><span class="css-901oao css-16my406 r-1qd0xha r-ad9z0x r-bcqeeo r-qvutc0"> Azərbaycan bayrağını qaldırdı. Madagiz bizimdir. </span><span class="r-18u37iz">#Qarabağ</span><span class="css-901oao css-16my406 r-1qd0xha r-ad9z0x r-bcqeeo r-qvutc0"> Azərbaycandır!" ifadelerini kullandı.</span></div>\n<div class="b-article__text"> </div>\n<div class="b-article__text"><span class="css-901oao css-16my406 r-1qd0xha r-ad9z0x r-bcqeeo r-qvutc0"><img style="display:block;margin-left:auto;margin-right:auto;" src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/library/2020/10/1601740658071-vbcvbcvb.jpg" alt width="600" height="110" /></span></div>\n</body>\n</html>