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Dünya

Aliyev: Magadiz’de Azerbaycan bayrağı göndere çekildi

03 Ekim 2020 18:54

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, “Magadiz’e Azerbaycan Bayrağı dikildi. Magadiz bizimdir, Karabağ Azerbaycan'dır" dedi.

Aliyev, Twitter'dan yaptığı paylaşımında, "Bu gün #Azərbaycan ordusu #Madagizdə Azərbaycan bayrağını qaldırdı. Madagiz bizimdir. #Qarabağ Azərbaycandır!" ifadelerini kullandı.
 

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