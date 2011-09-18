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Yaşam

Azerbaycan Altın Portakal konuğu ANTALYA (A.A)

18 Eylül 2011 17:42

-Azerbaycan Altın Portakal konuğu ANTALYA (A.A) - 18.09.2011 - Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Kültür Sanat Vakfının (AKSAV) iş birliğiyle düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin ''Avrasya Sinemaları'' bölümünün bu yılki konuk ülkesi Azerbaycan olacak. Antalya Kültür ve Sanat Vakfından yapılan yazılı açıklamada, 2008'de 100'üncü yılını geride bırakan Azerbaycan sinemasının güncel örneklerinden oluşan bir seçkinin 48. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında sinemaseverlerle buluşacağı bildirildi.  Altın Portakal ile Türk Kültür ve Sanatları Ortak Yönetimi (TÜRKSOY) iş birliğiyle düzenlenen ''Avrasya Sinemaları'' programı kapsamında Azerbaycan'ın birbirinden ilginç beş filmle temsil edileceği bildirildi. Altın Portakal'da gösterime girecek Azerbaycan filmlerinin oyuncu ve yönetmenlerinin de izleyiciyle buluşturulacağı belirtildi. Öte yandan, Antalya'ya davet edilen isimler arasında ünlü yönetmen Rustam Ibragimbekov da bulunuyor. Drama yazarı, senaryocu, film yönetmeni Ibragimbekov, 48. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin onur konuğu olarak Antalya'ya gelecek. Ibragimbekov, Yaşam Boyu Onur Ödülleri Töreni'nde özel ödülle onurlandırılacak.

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