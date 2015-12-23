Azerbaycan ABD'yle ilişkilerin kesilmesini öneren yasa tasarısını görüşecek

Azerbaycan Milli Meclisi'ne ABD ile tüm ilişkilerin durdurulmasını içeren yasa tasarısı sunuldu. ABD hükümet üyeleri ve onların ailelerine, ABD Kongresi'nde Azerbaycan aleyhine çalışma yürüten kongre üyelerine, Ermeni diasporası ile işbirliği yapan siyasetçilere, seçimde hile yapanlara vize verilmemesinin tavsiye edildidiği tasarıda, diğer devletlerin iç işlerine karıştığı öne sürülen ABD yönetimiyle yapılan işbirliklerine son verilmesi önerildi.

ABD Helsinki Komisyonu Başkanı Chris Smith de 18 Aralık 2015'te, Azerbaycan'daki insan hakları ihlalleri gerekçesiyle, Azerbaycan hükümetinin üst düzey üyelerine vize verilmemesini içeren yasa tasarısı hazırlayarak ABD Kongresi'ne sunmuştu.

"ABD'yle ilişkiler durdurulsun!"

Hürriyet'in haberine göre, milletvekili Rövşen Rzayev'in hazırladığı yasa tasarısında, ABD'de yaşanan insan hakları ihlallerine, yolsuzluk ve seçimlerde yapılan hilelere dikkat çekilerek, ABD'li bazı yetkililerin Azerbaycan'a girişinin yasaklanması ve Azerbaycan ile ABD arasındaki ilişkilerin durdurulması tavsiye edildi.



ABD'nin çeşitli kurumlarının çifte standartlarla Azerbaycan'ı etki altında tutmaya çalıştığı vurgulanarak, bu ülkede, son yıllarda dini ve milli ayrımcılık, İslamofobi gibi akımların arttığı, ifade ve basın özgürlüğüne kısıtlamaların getirildiği, siyasetçilerin yolsuzluğa bulaştığı ileri sürüldü.



Kızılderililere, zencilere yapılanların tarihten örneklerle hatırlatılan, son dönemlerde yaşanan Ferguson olaylarına değinilen tasarıda, ABD istihbaratının sosyal medya aracılığıyla insanları yasa dışı dinlediği savunuldu. ABD'de yaşanan yolsuzluk olayları ve seçimlerde yapılan usulsüzlüklere ilişkin örnekler verilerek, ABD'nin diğer devletlerin iç işlerine karıştığı öne sürüldü.

"ABD'li STK'ların Azerbaycan'da proje gerçekleştirmesi engellensin"





Irak, Libya, Suriye ve Yemen gibi ülkelerin, ABD'nin müdahalesi sonucu iç savaş ve toprak bütünlüğünü kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığının hatırlatıldığı tasarıda, Dışişleri Bakanlığı'na, ABD hükümet üyeleri ve onların ailelerine, ABD Kongresi'nde Azerbaycan aleyhine çalışma yürüten kongre üyelerine, Ermeni diasporası ile işbirliği yapan siyasetçilere, seçimde hile yapanlara vize verilmemesi tavsiye edildi.



Azerbaycan kamu ve özel kurumlarından, ABD şirketleriyle ilişkilerini gözden geçirmesi istenen tasarıda, bu ülkeyle yeni anlaşmaların yapılmaması önerildi. Tasarıda şu tavsiyeler yer aldı:

"ABD'li sivil toplum kuruluşlarının, Azerbaycan'da proje gerçekleştirmesi engellensin, bunların banka hesapları kapatılsın. ABD ile ticari, enerji, askeri ve güvenlik alanlarında iş birliğine son verilmesi için teklifler hazırlanarak ilgili yerlere sunulsun. Azerbaycan'ın Afganistan'da ISAF bünyesindeki operasyonlarına son verilsin. ABD'nin Azerbaycan üzerinden askeri ve diğer amaçlı yük taşımacılığına müsaade edilmesin. ABD'nin AGİT Minsk Grubu Eşbaşkanlığı'ndan çıkartılması için gereken süreç başlatılsın."



