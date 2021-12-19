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Dünya

Azerbaycan, AB arabuluculuğunda Ermenistan’a 10 asker iade etti

İade edilen askerlerin ‘Ermenistan ordusunun Kelbecer yönünde gerçekleştirdiği provokasyon’ önlendiği sırada 16 Kasım 2021’de tutuklandığı aktarıldı

19 Aralık 2021 11:25

Azerbaycan’ın Mahkumlar, Kayıp Kişiler ve Esirlerden Sorumlu Devlet Komisyonu’nun açıklamasına göre, AB’nin arabuluculuğuyla bugün Ermenistan’a 10 asker iade edildi.
 
Sputnik Türkçe'de yer alan habere göre, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel’in 14 Aralık’ta Brüksel'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile yaptığı üçlü görüşme ve iki ülkenin liderleri arasındaki ikili görüşme neticesinde, Bakü AB arabuluculuğunda Erivan’a 10 Ermeni askerini iade etti.
 
İade edilen askerlerin ‘Ermenistan ordusunun Kelbecer yönünde gerçekleştirdiği provokasyon’ önlendiği sırada 16 Kasım 2021’de tutuklandığı aktarıldı.
 
Bakü 4 Aralık’ta da Erivan’a sınırda tutuklanan 10 askeri iade etmiş, bunun karşılığında Karabağ’daki mayınlı arazilerin haritasını almıştı. İade sürecinin ardından askerlerin dördü Ermenistan’da da tutuklanmıştı.
 
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