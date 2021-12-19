Azerbaycan, AB arabuluculuğunda Ermenistan’a 10 asker iade etti

Sputnik Türkçe'de yer alan habere göre, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel’in 14 Aralık’ta Brüksel'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile yaptığı üçlü görüşme ve iki ülkenin liderleri arasındaki ikili görüşme neticesinde, Bakü AB arabuluculuğunda Erivan’a 10 Ermeni askerini iade etti.