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Dünya

Azelia Banks'in ölü kedisinin kalıntılarını tavaya koyup, video çekmesi tepki topladı

14 Ocak 2021 13:08

ABD'li şarkıcı Azealia Banks'ın ölü kedisini bir tavada yakması tepki çekti.

Banks, Instagram üzerinden paylaştığı görüntüleri takipçilerinden gelen sert tepkiler üzerine kaldırdı. Paylaşılan görüntülerde Banks'in gömülü olan Lucifer isimli kedisini mezarından çıkarıp, bir tavaya koyduğu görülüyor.

Tepkilere yanıt veren Banks, kediyi yemek için pişirmediğini ve taksidermi yaptığını söyledi. Banks, "Birçok avcı, avlarının kafasını duvara asar. Şu anda ırkçılık yapıyorsunuz" dedi.

Banks, Florida'ya taşınırken kedisinin kalıntılarını yanında götürmek istediğini ve bu yüzden onları temizlediğini ifade etti.

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