AZEALIA BANKS İSTANBUL'DA HAYRANLARIYLA BULUŞTU

Haber: Orhan SENCER - Kamera: İstanbul DHA

Dünyaca ünlü ABD\'li rap şarkıcısı Azealia Banks dün İstanbul\'da konser verdi.

Albümleri milyonlarca satan, videoları izlenme rekorları kıran ve stil ikonu kimliğiyle moda dünyasının da yıldızı haline gelen Azealia Banks, Beyoğlu\'ndaki Garaj\'da hayranlarıyla buluştu. Yakında yayınlanacak Fantasea II: The Second Wave albümü öncesi konser veren ABD\'li şarkıcı, hit şarkılarını seslendirdi. Azealia Banks, sahne şovu ve performansıyla izleyicilerin büyük beğenisini kazandı.

Görüntü Dökümü:

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-Konserden görüntüler

-Azealia Banks\'ten detaylar



