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Sağlık

Azarlanan çocuk tırnak ve dudak yiyor

Çocuklarda görülen tırnak ve dudak yeme alışkanlıklarının ruhsal durumla alakalı olduğu belirtildi.

22 Aralık 2008 02:00

Çocuklarda sıkça görülen tırnak ve dudak yeme alışkanlıklarının ruhsal durumla alakalı olduğu belirtildi. Tırnak yemenin güvensizlik işareti olduğunu söyleyen Uzman Dr. Handan İlkdoğdu, baskıya maruz kalan çocuklarda bu tür alışkanlıkların daha çok görüldüğünü ifade ediyor.

Tırnak yeme alışkanlığına, ergenlik çağına doğru çocukların yaklaşık yarısında rastlandığına dikkat çeken Dr. İlkdoğdu Zaman gazetesine yaptığı açıklamada, "Bu hal genelde uyku bozuklukları ve hareket huzursuzluğu ile beraber bulunur. Çocuk bu yoldan iç huzursuzluğunu bastırmaya çalışır. Aşırı baskıcı bir ana-baba veya sert bir öğretmenin etkisinde kalan çocuklarda daha sık rastlanır." diyor.

Tırnak yeme alışkanlığından çok bu davranışa sebep olan olayları saptamak ve çözüm bulmak gerektiğine işaret eden Dr. İlkdoğdu, şu bilgileri veriyor: "Bu davranışın altında yatan sebepler parmak emmede olduğu gibi çoğunlukla psikolojik rahatsızlıklardır. Aile geçimsizlikleri, çocuğun yanında anne babanın kavga etmesi, çocuğun azarlanması, dövülmesi, başkalarına örnek gösterilmesi, kötülenmesi, horlanması gibi olaylar da tırnak ve dudak yemeyi tetikler."

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