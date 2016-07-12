Azapkapı'da Mimar Sinan eseri 450 yıllık Sokullu Mehmed Paşa Camii'nin duvarını deldiler

İstanbul Azapkapı’da Mimar Sinan’ın yaptığı yaklaşık 450 yıllık Sokollu Mehmed Paşa Camii’nin duvarı delindi.



İstanbul’un Azapkapı semtinde Mimar Sinan tarafından 1578’de Sokollu Mehmet Paşa adına yapılan Sokollu Mehmed Paşa Camii’nin duvarı delindi. Birkaç yıldır onarım gören ve etrafı şantiye alanına dönen caminin duvarının kim tarafından ve ne amaçla delindiği bilinmiyor.

arkeofili.com'un haberine göre 2013 Ekim ayından bu yana onarımı devam eden tarihi caminin çilesi bitmiyor. Daha önce yakınına çakılan çelik kazıklar yüzünden temelleri zarar gören, metro yüzünden yaklaşık 5 cm kayan ve zeminden çıkan kaynak suları yüzünden etrafı göle dönen caminin şimdi de esrarengiz bir şekilde duvarı delindi.

Metro köprüsü yapımında çakılan kazıklar camiyi 5 cm kaydırdı

Yaklaşık 3 yıldır çalışma yapılan Sokollu Mehmed Paşa Camii gün geçtikçe tahrip ediliyor. Metro köprüsü yapımı sırasında hem kıyıdaki alana, hem de deniz zeminine çok sayıda çelik kazıklar çakılmıştı. Kazıklar çakılırken oluşan şiddetli titreşimlerin Mimar Sinan’ın yaptığı caminin temellerine zarar verdiği ve tarihi yapıyı kaydırdığı basına yansımıştı. Geçtiğimiz yıl Mimarlar Odası, Azapkapı Camii’nin tehlike altında olması üzerine bir basın toplantısı düzenlemişti. Toplantıda, Haliç Metro Köprüsü için kazık çakma işlemleri sırasında Sokollu Mehmed Paşa Camii’nin yaklaşık 5 cm. civarında kaydığı belirtilmişti.

Zeminden su çıkmaya başladı

Uzun süren onarım çalışmaları sırasında, caminin hemen dışındaki bazı noktalardan kaynak suları yüzeye çıkıyordu. Caminin özellikle Haliç’e bakan cephesinde çıkan sular yüzünden tarihi yapının çevresi adeta bir göle dönmüştü. Hem temellerdeki kayma riski hem de tabandaki sular yüzünden, aslında Mart 2015’te bitmesi planlanan çalışmalar hâlâ devam ediyor.



Geçtiğimiz günlerde su birikintisi belirli bir düzeye indikten sonra, bölge kum ve mıcırla dolduruldu. İki hafta kadar önce doldurulan çukurlara iki sıra beton duvar örüldü. Son olarak birkaç gün önce yapının zeminini çevreleyen su birikintisinin olduğu çukur tümüyle kapatıldı.

Deliğin sebebi bilinmiyor

3 yıldır süren çalışmalarda şimdi de esrarengiz bir şekilde caminin denize bakan cephesinde, kemerli bölümlerden birinin altında bir delik açıldı.



Osmanlı döneminin en önemli mimarı olan Mimar Sinan’ın yaptığı camide açılan delik hakkında hiçbir bilgi verilmedi. Kesme taşlarla örülü duvarı kırılarak açılan büyük deliğin define için mi yoksa başka bir amaçla mı açıldığı bilinmiyor