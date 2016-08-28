Azadiya Welat'ta gözaltına alınan gazetecinin eşi: Onları alırsanız görevi biz devralırız, buradayız!

Azadiya Welat Gazetesi'nin Diyarbakır'daki merkez bürosuna polis baskın düzenledi. Yapılan baskın sonrası gazetenin 25 çalışanı gözaltına alındı. Gözaltına alınan gazetecilerden Mehmet Emin Akgün’ün eşi Beritan Akgün, gözaltılar sırasında “Bitiremeyeceksiniz. Onları aldınız göreviz biz devraldık” dedi.

Kürtçe günlük yayın yapan Azadiya Welat Gazetesi'nin Diyarbakır'daki merkez binasına polis baskın yaptı. 4 saatlik arama sonrasında gazetenin 25 çalışanı gözaltına alındı. Baskın sırasında gazetenin önünde toplananlar sloganlarla durumu protesto ederken gözaltına alınanlardan Mehmet Akgün’ün eşi Beritan Akgün “Onları alsanız da görevi biz devralırız” diye bağırdı. Akgün, “Ölmeyeceğiz, bitmeyeceğiz. İşimiz yerde kalmayacak. Buradayız” dedi.

Azadiya Welat gazetesine polis baskını; 25 çalışan gözaltına alındı!