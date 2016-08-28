Azadiya Welat gazetesine polis baskını; 25 çalışan gözaltına alındı!

Azadiya Welat Gazetesi'nin Diyarbakır'daki merkez bürosuna polis baskın düzenledi. Yapılan baskın sonrası gazetenin 25 çalışanı gözaltına alındı.

Kürtçe günlük yayın yapan Azadiya Welat Gazetesi'nin Diyarbakır'daki merkez binasına polis baskın yaptı.

25 gözaltı

Dicle Haber Ajansı’nın (DİHA) haberine göre gözaltına alınanların listesi şöyle:

Yasemin Sayın

Hayat Yılmaz

Ahmet Kızılay

Arap Turan

Berxwedan Tulpar

Sürreya Dal

Zeynep İzgi

İbrahim Bayram

Engin Özelçi

Ahmet Boltan

Ceylan İpek

Mehmet Emin Kaya

Ziyan Karahan

Veysi Altın

Ercan Yeltaş

Azime Tarhan

Serdal Polat

Cengiz Aslan

Ferit Toprak

Mehmet Hüseyin Şahin

Mehmet Aydın

Pusat Bulut

Mehmet Emin Akgün

Kürtçe yayın yapan tek günlük gazete

Türkiye’de Kürtçe yayın yapan tek günlük gazete olan Azadiya Welat, yayın hayatına 1992'de haftalık “Welat” adıyla başlamıştı. Gazete 2006'dan beri günlük olarak çıkıyor.

Gazete sayısız dava ve kapatmayla karşılaştı, çok sayıda çalışanı gözaltına alındı ve tutuklandı. 14 Ekim 2014'te Azadiya Welat’ın gazete dağıtımcısı Kadri Bağdu sokak ortasında vurularak öldürüldü.

Yazıişleri Müdürü Rohat Aktaş, 20 Aralık 2915'ten beri haber takibi için bulunduğu Cizre’de 23 Ocak’ta top mermisiyle vurulan binanın bodrum katında kolundan yaralı halde mahzur kalmış, en son 6 Şubat'ta irtibat kurulan gazeteci mahsur kaldığı ve yardımın gönderilmediği bodrumda hayatını kaybetmişti.