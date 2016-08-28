Azadiya Welat gazetesine polis baskını; 25 çalışan gözaltına alındı!

Azadiya Welat Gazetesi'nin Diyarbakır'daki merkez bürosuna polis baskın düzenledi. Yapılan baskın sonrası gazetenin 25 çalışanı gözaltına alındı.
Kürtçe günlük yayın yapan Azadiya Welat Gazetesi'nin Diyarbakır'daki merkez binasına polis baskın yaptı.
25 gözaltı
Dicle Haber Ajansı’nın (DİHA) haberine göre gözaltına alınanların listesi şöyle:
Yasemin Sayın
Hayat Yılmaz
Ahmet Kızılay
Arap Turan
Berxwedan Tulpar
Sürreya Dal
Zeynep İzgi
İbrahim Bayram
Engin Özelçi
Ahmet Boltan
Ceylan İpek
Mehmet Emin Kaya
Ziyan Karahan
Veysi Altın
Ercan Yeltaş
Azime Tarhan
Serdal Polat
Cengiz Aslan
Ferit Toprak
Mehmet Hüseyin Şahin
Mehmet Aydın
Pusat Bulut
Mehmet Emin Akgün
Kürtçe yayın yapan tek günlük gazete
Türkiye’de Kürtçe yayın yapan tek günlük gazete olan Azadiya Welat, yayın hayatına 1992'de haftalık “Welat” adıyla başlamıştı. Gazete 2006'dan beri günlük olarak çıkıyor.
Gazete sayısız dava ve kapatmayla karşılaştı, çok sayıda çalışanı gözaltına alındı ve tutuklandı. 14 Ekim 2014'te Azadiya Welat’ın gazete dağıtımcısı Kadri Bağdu sokak ortasında vurularak öldürüldü.
Yazıişleri Müdürü Rohat Aktaş, 20 Aralık 2915'ten beri haber takibi için bulunduğu Cizre’de 23 Ocak’ta top mermisiyle vurulan binanın bodrum katında kolundan yaralı halde mahzur kalmış, en son 6 Şubat'ta irtibat kurulan gazeteci mahsur kaldığı ve yardımın gönderilmediği bodrumda hayatını kaybetmişti.