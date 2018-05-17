Azadiya Welat'ın eski Yazı İşleri Müdürü'ne hapis cezası

Türkiye’de günlük Kürtçe yayın yapan tek gazete olan ve 29 Ekim 2016’da KHK ile kapatılan Azadiya Welat gazetesinin Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Aydın Atar'a “örgüt propagandası yapmak” suçundan 6 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, kapatılan Azadiya Welat gazetesinin Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Aydın Atar hakkında gazetede 2012 ve 2013 yıllarında yayınlanan 9 yazıda “örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla açılan davanın yargılamasına devam edildi. Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Atar katılmazken avukatı hazır bulundu. Mahkeme, Atar hakkında farklı tarihlerde ve mahkemelerde “örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla açılan 3 ayrı davanın iddianamelerini tek bir dosyada birleştirmesine karar vermişti. Bu davalar nedeniyle daha önce Atar’a 2013 yılında verilen 10 yıl 3 ay hapis cezası Yargıtay tarafından usul yönünden bozulmuş, yerel mahkemeye gönderilmişti.

"Gazetenin dili ve haberi sunma biçiminden dava açıldı"

Davanın esası hakkında mütalaasını veren savcı, gazetede yayınlanan 9 ayrı haberde, değişik olaylar gerekçe gösterilerek PKK’nin şiddet eylemlerini, örgütün amaçları ile silahlı eylemlerinin meşruluğundan söz edilerek “örgüt propagandası yapmak” suçunu işlediği ileri sürdü. Atar’ın daha önce alınan savunmasında suçlama konusu yapılan yazıları yazmadığını belirtmiş olsa da, sanığın isimsiz ya da takma adlarla yayınlanan yazılardan sorumlu tutulmasını gerektiğini savunan savcı, Atar’ın “örgüt propagandası” suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Ardından söz alan Atar’ın avukatı Resul Tamur’un mütalaaya katılmadıklarını belirterek, gazetenin kullandığı dil ve gazetenin haberi sunma biçiminden dolayı dava açıldığına dikkat çekti. Gazetede suçlama dayanak yapılan haberlerin, gazetenin ve gazetecilerin benimsediği dil üzerinden yapılan haberler olduğu, değer yargısı taşıyan ancak herhangi bir fiil taşımayan haberlerin düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirmesini talep etti. Tamur, müvekkilinin beraatını istedi.

Mahkemenin indirim gerekçesi: Cezanın uslandırıcı ihtimali"

Yargılamayı tamamlayarak kararını açıklayan mahkeme heyeti, gazetenin 9 sayısında yayınlanan haberlerde Aydın Atar’ın 9 kez “örgüt propagandası yapmak” suçunun işlediğini ancak Atar’ın değişik tarihlerde aynı suçu zincirleme şekilde basın yayın yoluyla işlediğini ileri sürerek önce 7 yıl 7 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, cezanın Atar’ın üzerindeki uslandırıcı etki yapma ihtimalini dikkate alarak cezasında indirim yaparak 6 yıl 4 aya indirdi. Atar’ın avukatı kararı temyiz edecek.