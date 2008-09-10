Az yiyen hamilenin çocuğu obez oluyor

Sakar çocuklar obez yetişkinlere dönüşüyor



Az uyku çocuklarda obeziteyi tetikliyor

Milliyet gazetesinin haberine göre, İngiltere’nin Nottingham Üniversitesi’nde yapılan araştırmada, “Annenin formda kalmak kaygısıyla az yemesi sonucu bebeğin fizyolojisi bozuluyor. Besin eksikliği, anne karnındaki bebeğin yağ hücrelerini olumsuz yönde etkiliyor.” sonucuna ulaşıldı. Besin yetersizliğinin bebeğin yağ hücreleri üzerinde stres yarattığı ve hücrelerin hormon dengesini bozduğu belirtildi. Dengesi bozulan hücreler yüzünden bebeğin doğumdan sonra sürekli açlık çektiği vurgulandı.Araştırmada, sadece az yiyen değil aşırı yiyen annelerin de çocuklarının sağlığını riske attığı belirtildi. Araştırmayı yürüten Dr. Helen Budge, “Amacımız annelerin dengesini kaybetmemesi. Hem aşırı yemekten, hem de hamilelik sırasında diyetten kaçınmaları gerektiğini vurgulamaya çalışıyoruz, çünkü hamilelikte dengeli beslenme çocuğun yaşamını da olumlu bir şekilde etkiliyor” ifadesini kullandı.