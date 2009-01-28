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Sağlık

Az ye hafızan güçlensin!

Günde yüzde 30 oranında daha az kalori alınması durumunda hafızanın güçlendiği belirlendi.

28 Ocak 2009 02:00

Almanya’daki Munster Üniversitesi araştırmacıları, günde yüzde 30 oranında daha az kalori alınması durumunda hafızanın güçlendiğini belirledi.

Beslenme ile zihinsel fonksiyonlar arasındaki bağlantıyı ortaya çıkarmak amacıyla yapılan araştırmada yaş ortalaması 60 olan denekler 3 farklı kategoride düzenlenen diyetle beslendi. Üçüncü grupta yer alan ve aldıkları kalori miktarı normalden üçte bir oranında azaltılan grup, ötekilerine göre 3 ay sonra yapılan hafıza testinde daha başarılı oldu.

Araştırmacılar, bunun düşük kalorili beslenme sonucu, vücuttaki insülin ve serbest radikallerin azalmasından kaynaklanmış olabileceğini kaydettiler. Ancak fazla kilolu olmayanların beslenmesinde kısıntıya gitmemesi konusunda uyarıda bulunuldu.

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