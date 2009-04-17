Az ve sık yiyerek zayıflamak bir diyet masalıdır!

Dr. Wolf Eckhart Funfack'e göre; az ve sık yiyerek kilo verenler kalori yakıyor, diyeti bırakınca verdikleri kiloları hemen geri alıyorlar. 'Metabolic Balance' sisteminde ise yağ yakıldığı için kilolar geri gelmiyor.



Bilinen bütün diyetler az ve sık yemeyi öğütlerken, 'Metabolic Balance/Metabolic Denge' sistemi günde üç kere, beş saat ara ile beslenmeyi öneriyor. Programın yaratıcısı Dahiliye ve Beslenme Uzmanı Alman Doktor Wolf Eckhart Funfack, 'Metabolic Balance' sistemiyle ilgili sorularımızı yanıtlamaya devam ediyor:



Birçok diyet ana kural olarak az ve sık yemeyi önerirken, siz tersini öneriyorsunuz, neden?



Herkes sık yemeyi önerebilir ama unutmamak lazım ki, vücudun besinleri rahatlıkla sindirebilmesi için makul bir dinlenme zamanına ihtiyacı vardır. Her ara öğün metabolizmanın dengesini bozarak, insülin düzeyini yükseltiyor ve acıkma ataklarını tetikliyor. 'Metabolic Balance' sisteminin en önemli kurallarından biri, günde üç öğün yemek. Diğeri de öğünler arasında beş saat ara vermek. Bu nedenle beş saatlik mola süresine sadık kalmak büyük önem taşıyor. Beş saat aralıkla beslenince, vücutta insülin seviyesi düşüyor ve yağ yakımı gerçekleşiyor.



Yani az ve sık yemek bir diyet masalı mı?



Sık ve az yediğiniz zaman kalori yakarsınız. Dolayısıyla diyeti bırakıp normal beslenmeye dönünce, vücut kalori kaybettiği için verdiğiniz kiloları kolayca geri alırsınız. Biz buna 'Yoyo etkisi' diyoruz. Oysa 'Metabolic Balance' ile kalori değil de yağ verdiğiniz için, kolayca kilo almazsınız.



Kişiye özel program



Sistemde kadın ve erkekler için farklı uygulamalar var mı?



Zaten sistemin en önemli özelliği kişiye özel olması. Program hazırlanırken; kişinin kan değerleri ölçülerek, parmak izi gibi kişiye özel bir beslenme programı çıkarılıyor. Yani programı uygulayan kişinin kadın veya erkek olması fark etmiyor. Yalnız kişiye uygun beslenme programı hazırlandıktan sonra, gramajlarda bazı farklılıklar ortaya çıkıyor. Örneğin, aynı öğünde aynı besini yemesi gereken daha kilolu erkeklere, kadınlardan daha fazla gramaj veriliyor. Erkeklerin bir öğünleri kadınlara verdiğimiz gramajdan normalde yüzde 10-20 daha fazla oluyor. En önemli fark bu.



Erkekler mi, yoksa kadınlar mı daha kolay kilo verebiliyor?



Erkekler farklı bir vücut yapısına sahip oldukları için daha avantajlı aslında. Vücuttaki yağlar genel olarak kaslarda yakılır. Erkeklerde de kas oranı daha yüksek olduğu için, daha çabuk ve daha fazla kilo verirler. Vücut tiplerini genelde elma ve armut olarak ikiye ayırıyoruz. Elma vücut, karın bölgesinde fazla yağlanma olan; armut ise basen bölgesinde fazla yağlanma olan vücut tipi. Genelde erkekler elma tipi vücuda sahiptir. Karın bölgesinde yağlar hafiftir, beyaz dediğimiz yağlardandır ve daha çabuk erir. Armut tipinin göstergesi olan basen bölgesindeki yağ dokuları ise daha sıkıdır, o yüzden erimesi biraz daha zordur. Ama şunu da unutmamak lazım; bazı kadınlar da elma formunda olabiliyor. Onlar da daha çabuk yağ yakıyor.

