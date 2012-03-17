Az uyuyanlar daha çok yiyor, obeziteyle karşı karşıya kalıyor

T24 - Uykusuz kalmak sadece ertesi gün yorgunluğa sebep olmuyor aynı zamanda kişinin daha çok yemesine ve uzun vadede obeziteye de yol açıyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan bir klinikte yapılan araştırmada az uyuyanların gün içinde daha fazla kalori aldığını ortaya çıkardı. Araştırmaya katılanların yarısı normal sürelerinde uyurken, diğer yarısı ise bu sürenin 3'te 2'si kadar uyudular.

Uykunun leptin ve grelin hormonları üzerinde etkisi olup olmadığı gözlendi. Deney süresince diğerinden 1 saat 20 dakika daha az uyuyan gruptaki insanlar ortalama 549 kalori daha fazla aldılar.

Uzmanlar bu araştırmanın, obezite ve uyku ilişkisiyle ilgili önemli noktalara dikkat çektiğini belirtti. Dr. Andrew D. Calvin "insanlar kendileri de bunu az uyudukları günlerde gözlemleyebilir" dedi.