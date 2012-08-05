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Yaşam

Az uyuyan kadınlar dikkat

İsveçli doktorların araştırması Sleep Medicine dergisinde yayımlandı

05 Ağustos 2012 23:47

İsveç'te yapılan araştırmaya göre, günde 7 ila 8 saatten daha az uyuyan kadınların bel bölgeleri daha fazla yağlanıyor.

Uppsala Üniversitesi'nde Akciğer Hastalıkları uzmanı Dr. Jenny Theorell-Haglöw'un başında bulunduğu araştırma grubu, 50 yaş altındaki 6500 kadını incelemeye aldı. İnceleme sırasında kadınların sağlık problemleri konusunda bilgi alındı, ağırlıkları ve boyları ölçüldü. Araştırma sonucunda, 7 ila 8 saatten daha az uyuyan kadınların bel bölgelerinin daha fazla yağlandığı görüldü. 

Araştırma sonuçlarını yorumlayan Dr. Jenny Theorell-Haglöw, günde 5 saat uyuyan bir kadının bel bölgesinin, 8 saat uyuyan bir kadına göre 6 santimetre daha kalın olduğunun tespit edildiğini söyledi.

7 ila 8 saatten daha az uyuyan kadınların bel bölgesi kalınlığının 89,8 santimetreye kadar çıktığının görüldüğünü kaydeden Dr. Haglöw, bunun da sağlık açısından büyük risk teşkil ettiğini, bel bölgesinde normal sınırların üzerinde yağlanma olanlarda diyabet ve kardiyovasküler hastalıkların görülme sıklığının daha fazla olduğunu hatırlattı.

Az uyuyanların bel bölgesinde neden yağlanma olduğuna dair birkaç açıklama olduğuna işaret eden Dr. Haglöw, birinci nedeninin kortizol ve büyüme hormonu salgı miktarının etkilenmesi, ikinci nedenin ise yemek yemeye daha fazla vakit harcanması olduğunu söyledi.

İsveçli doktorların araştırması Sleep Medicine dergisinde yayımlandı. 

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