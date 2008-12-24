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Sağlık

Az uyku damarları kireçlendiriyor

Uzmanlar, günde bir saat fazla uyumanın kalp krizi riskini azalttığını bildirdiler.

24 Aralık 2008 02:00

Günde bir saat fazla uyumanın kalp krizi riskini azalttığı bildirildi.

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Daily Mail gazetesinin haberine göre, bilim insanlarının 35-47 yaş arasındaki 500 kişinin uyku süresi ve damar sağlığı üzerinde yaptığı araştırmaya göre, çok uyumak damar kireçlenmesi riskini üçte bir oranında azaltıyor.

Araştırmaya katılanlarda 2000-2001 yıllarında hiçbir kireçlenme işareti görülmezken, beş yıl sonra yapılan muayenede, gecede 5 saatten az uyuyan deneklerin yüzde 27'sinde damar kireçlenmesi tespit edildi.

Chicago Üniversitesi'nin araştırmasında 5-7 saat uyuyanlarda bu oran yüzde 11 olurken, 7 saatten fazla uyuyanlarda bunun yüzde 6'ya düştüğü görüldü.

Verileri değerlendiren bilim insanları, bir saat fazla uykunun riski üçte bir oranında azalttığı sonucuna vardılar.

Daha önce yapılan araştırmalarda da gecede 7 saatlik uykunun sağlıklı kilo ve uzun yaşam için önemli olduğu belirtilmişti.

Uzun dönemli araştırmalar, uyku sürelerini 7 saatten 5 saat veya daha aza indirenlerin kalp-damar sorunların ölme riskinin iki kat, diğer sebeplerden ölme riskinin de yüzde 70 fazla olduğunu ortaya koyuyor.

(AA)

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