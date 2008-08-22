Az uyku çocuklarda obeziteyi tetikliyor

Çocuklarda obezite gelişmesine zemin hazırlayan bazı risk faktörleri, çocukta obezite görülme olasılığını artırıyor.



Anne-babanın obez olması: Özellikle anne-babanın her ikisinin de obez olması genetik olarak kilo almaya yatkınlık nedenidir. Anne-baba ile aynı yaşam koşullarının ve beslenme alışkanlıklarının sürdürülmesi de obeziteye yol açar.



TV izleme: TV ve bilgisayar karşısında geçirilen saatler arttıkça obezite riski de artar. Özellikle 8 saat ve daha uzun süre hareketsiz kalan çocukta obezite riski yüksektir. Ayrıca TV seyretme sırasında besin tüketimini çağrıştıran ve özendiren reklam ve programlar da obezite gelişme riskine katkıda bulunur.



Gece az uyuma: Gece 10.5 saat ve günde toplam 12 saatten daha az uyuyan çocuklarda obezite gelişme riskinin daha yüksek olduğu bir araştırma sonucudur.



(Hürriyet)

