Az su tüketen kadının cildi kuru oluyor

Kayseri'de cilt denge uzmanı Zeliha Köksal, az su tüketen kadınların ciltlerinin kuruduğunu ve bozulduğunu öne sürdü. Köklas, az su tüketen ve yanlış bakım ürünleri kullanan Türk kadınlarının, önümüzdeki 5 yıl içinde ciddi cilt problemleriyle karşılaşabileceklerini de vurguladı.



Kayseri Park Yaşam ve Alışveriş Merkezi'nde kadınlara cilt sorunlarını anlatan cilt denge uzmanı Zeliha Köksal, Türkiye'deki kadınlarda en çok kılcal damar probleminin olduğunu söyledi. Almanya'da cilt dengesi konusunda uzman eğitimi aldığını belirten Köksal, şöyle konuştu:



“Yüzü al renginde olan kadınların daha sağlıklı olduğu düşünülürdü. Türk kadınları kuru bir cilde sahip olduğu için sivilce problemi ile uğraşmak zorunda kalıyor. Az su tüketimi ve yanlış bakım ürünleri kullanıyorlar. Az su tüketen insanların ciltleri kuruyor ve pul pul oluyor. Cildin PH dengesi 5.5'dir, sabunun PH değeri 10'dur. Suyun PH değeri ise 7.0'dir. Sabun ve su ile yıkanan cildin PH değeri 7.0'ye yükseliyor. Cildin PH değerinin 5.5'e düşmesi 7- 8 saat sürüyor.''



`Türk halkı cildinden ödün veriyor'



Kendisini ilgiyle izleyen kadınların sorunlarını yanıtlayan Zeliha Köksal, Türk insanının cildinden ödün verdiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Duştan ya da banyodan sonra cildin, nemlendirici krem veya başa cilt bakım ürünleriyle PH değerinin 5.5'e getirilmesi gerekiyor. Eğer, PH değerine Türk insanı dikkat etmezse gelecek 5 yıl içinde daha büyük cilt problemleri ile uğraşır. Kadınlarımızı çok az su tükettiği için cilt problemleri de artıyor. Yapılan araştırmalara göre sebze ağırlıklı beslenen insanların ciltlerinin daha yavaş yaşlandığı kanıtlanmış.''



(DHA)