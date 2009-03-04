Az hasarlı denilen ev yağmura dayanamayıp çöktü!

Hakkari'de, depremde az hasarlı raporu verilen ev, yağışlara dayanamayarak çöktü.



Hakkari'de, depremde az hasarlı raporu verilen ev, yağışlara dayanamayarak çöktü. Ev sahibinin hasarlı bölümlere daha önceden yerleştirdiği tahta kolonlar, çökme sırasında can kaybını önledi. Çöken evde yaşayan 20 kişilik aile, geceyi komşularında geçirdi.



Alınan bilgiye göre, 2005 yılındaki 5.5 büyüklüğündeki depremde hasar gören ve Hakkari Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü teknik elemanlarınca "az hasarlı' raporu verilen ev, gece saat 01.00 sıralarında çöktü.



Çöken evin sahibi Ahmet Ak, 1995 yılında Hakkari'nin Çukurca ilçesi Cevizli köyünden göç edip şehre yerleştiklerini belirterek, şunları söyledi:



"2005 yılında meydana gelen 5.5 şiddetindeki depremde evimiz ağır hasar gördü. Ancak Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünden gelen ekipler, evimize "az hasarlı" raporu verdi. Karla karışık yağmurla birlikte evimiz çöktü. Daha önce evin hasarlı bölümlerine tahta kolonlar yerleştirdiğimiz için şans eseri can kaybı yaşanmadı. Komşularımızın yardımı ile enkaz altında kalan eşyalarımızı çıkardık."



Hakkari Valiliği yetkilileri, kendilerine konuyla ilgili bir başvurunun yapılmadığını, başvuru olması halinde gerekli çalışmaların ve yardımların başlatılacağını söyledi.

