Az hareket edenlerde kanser riski yüksek

Evet! Düzenli spor kansere yakalanma riskinizi yüzde 30 kadar düşürüyor. Fiziksel aktivite ve kanser arasında ilişki olabileceğinden ilk kez 1962’de Amerika Birleşik Devletleri’nde bahsedilmiş. Demiryolu işçilerinin durumu bazı bilim adamlarının dikkatini çekmiş. Oturarak çalışanlar ve bedenen çalışanlar arasında kansere yakalanma oranı arasında açık bir fark görülmüş. Aktif çalışanlarda kanser riskinin yüzde 30 azaldığı belirlenmiş.Çok yeni veriler var elimizde. 200’den fazla araştırmayla Dünya Kanser Araştırma Vakfı ve Amerikan Kanser Araştırma Enstitüsü bilim adamları sporun koruyucu etkisini doğruladılar. Dahası da var: Fiziksel aktiviteyle herhangi bir kanser türünün de riskini artırmıyorsunuz.Tabii. Sporun kesin olarak yararlı olduğu kanser türü kolorektal (kalınbağırsak-rektum: kalın bağırsağın son kısmı). Menopoz sonrası meme ve rahim kanserleri için de yararlı olduğu düşünülüyor.Akciğer, pankreas ve menopoz öncesi meme kanserleri için ise umut verici etkisi olabileceği düşünülüyor. Diğer kanser türleriyle spor ilişkisi için henüz yeterli kanıt yok.Egzersizin kanseri hangi yollarla önlediği henüz tam olarak bilinmiyor. Kesin olan bir şey var: Şişmanlık birçok kanser türü için majör bir risk faktörü. Egzersiz de kiloyu kontrol etmenizi, yağ dokunuzu azaltmanızı sağlıyor. Bu yolla kanserin oluşumunu engellediğini düşünüyoruz. Ama başka faktörler da var mutlaka, araştırmalar sürüyor.Konferansta bize sunduğunuz ’Hemşire Sağlığı Araştırması’ aslında çok net sporun yararını ortaya koyuyor bence...Haklısınız! Sporun kanserin oluşumunu önleyici ve oluştuktan sonra da yayılmasını önleyici etkisi üzerine elmizde çok önemli bir veri var. 2004’de meme kanseri tanısı konmuş 2 bin 987 kadın üzerinde yapılan araştırma... Bu kadınlar 18 yıl boyunca izlendiler. Her 2 yılda bir egzersiz düzeyleri kaydedildi. Haftada 3-5 saat arası tempolu yürüyüşe denk egzersiz yapan kadınlarda, haftada 1 saatten az egzersiz yapan kadınlara göre kansere bağlı ölüm oranı yüzde 50 azaldı.Tanı konduktan sonra yapılan egzersiz yaşam süresini uzatıyor. Önceden yapılanın uzattığına ilişkin bir veri yok elimizde.Haftada en az 5 kez 30 dakikadan az olmamak koşuluyla egzersiz yapmak kansere yakalanma riskinizi azaltabilir.Egzersizin kanseri önleyebileceğini bilmek bile yeterli bence. Daha çok hareket edin! ORAC değeri yüksek yiyecekleri bol tüketmeye çalışın.Bir sebze veya meyvenin serbest radikalleri emme ve yok etme yeteneğine o yiyeceğin ORAC değeri deniyor.Amerika’da, Boston’da Tufts Üniversitesi ’Yaşlanmaya Karşı Beslenme Araştırma Merkezi’nde çalışan bilim adamları, sebze ve meyvelerin kanser yapıcı-yaşlandırıcı oksijen radikallerini etkisiz hale getirme yeteneğini belirleyerek bir tablo yayımladılar. Bu tabloya da ORAC tablosu adını verdiler.Hedef günde en az 3 bin ORAC birimi almak olmalı, 5 bin ORAC birimi ise maksimum koruma sağlıyor.Almanya Regensburg Üniversitesi’nden kanser uzmanı Prof. Dr. Michael Leitzmann ile yaptığımız söyleşinin ikinci bölümü...Önce kanser riskini artıranlara bakalım:- Aşırı alkol ağız, karaciğer, kalın bağırsak, rektum ve meme kanseri riskini artırıyor.- Tuzlanarak korumaya alınmış yiyecekler ve aşırı tuz kullanmak mide kanseri riskini artırıyor.- Kırmızı et ve işlemden geçmiş etler (sosis-sucuk-salam...) kolorektal kanser riskini artırıyor.Koruyan yiyecekler ise şöyle:- Meyve ve sebzeler biyolojik olarak aktif bileşenler içeriyor. Bu bileşikler bizi kansere karşı koruyor. Ama meyve ve sebzelerin koruyucu etkisi üzerine araştırmalar hâlâ devam ediyor. Koruduğu kesinleşmiş ne var derseniz :- Kolon kanserine karşı lif- Pankreas kanserine karşı folik asit- Prostat kanserine karşı selenyum minerali ve likopen.- Ağız, akciğer kanserine karşı karetonoidler- Yemek borusu kanserine karşı Beta-karoten ve C vitamini.Evet! Şimdiye kadar yapılmış araştırmalarda kanserin oluşumu ve önlenmesinde beslenme şeklinin büyük etkisi olduğu ortaya çıktı. Süren araştırmalardan da kanıtlar geliyor.Dünya Kanser Araştırma Fonu tarafından yayınlanan uyarılara göre 1990’lardan bu yana yapılan bilimsel çalışmalar fiziksel aktivitenin insanı özellikle üç kanser türüne karşı çok iyi koruduğunu gösteriyor: Bağırsak, meme ve rahim kanseri.Gün içinde düzenli olarak yapılan fiziksel aktiviteler vücuttaki, meme ve rahim kanserine neden olan hormonların azalmasını sağlıyor. Ayrıca hazım sisteminin sağlıklı işlemesine yardımcı olduğundan bağırsak kanserine karşı da koruyor. İnsanlar, eskiden daha çok fiziksel aktiviteye yönelik işlerde çalıştığından hastalık oranı şimdiki kadar yüksek değildi. Artık günümüzde işlerin çoğu masabaşında yapıldığından kanser ve diğer kronik rahatsızlıkların yüzdesi toplumda arttı.Aslında kaslarınızı kullandığınız herhangi bir hareket, fiziksel aktivite olarak adlandırabilir. Fiziksel aktivitede üç seviye mevcut: Hafif, orta ve kuvvetli.Hafif: Yavaş bir şekilde yürümek, bahçeyle uğraşmak, ev işleri.Orta: Tempolu yürümek, Bisiklete binmek, dans etmek, yavaş yüzmek, ortalama bir hızda ve ağırlıkta egzersiz aletleri kullanmak, yoga ve pilates yapmak.Kuvvetli: Hızlı koşmak, tenis oynamak, merdiven çıkmak ve tırmanış yapmak.- Her gün yemeklerden sonra 30 dakika yürüyüş yapın.- Toplu taşıma kullanıyorsanız gideceğiniz yerden belli bir mesafe önce inin ve yürüyün.- Asansör yerine merdiven çıkın.Kuru erik, böğürtlen ve kuru üzüm panzehir gibiKANSERLE SAVAŞAN ORAC DEĞERİ (100 gr.)Kuru erik 5,770Yaban mersini 2,400Kuru üzüm 2,830Siyah böğürtlen 2,036Sarımsak 1,939Kıvırcık lahana 1,770Çilek 1,540Ispanak 1,260Ahududu 1,220Brüksel lahanası 980Erik 949Brokoli 890Pancar 840Avokado 782Portakal 750Kırmızı üzüm 739Kırmızı biber 710Kiraz 670Kivi 602Kuru fasulye 503Pembe greyfurt 483Barbunya 460Soğan 450Yeşil üzüm 446Mısır 400Patlıcan 390Karnabahar 377Bezelye 364Patates 313Tatlı patates 301Lahana 298Kıvırcık marul 262Kavun 252Muz 221Elma 218Tofu 213Havuç 207Yeşil fasulye 201Domates 189Kabak 176Kayısı 164Şeftali 158Armut 134Karpuz 104Kereviz 61Salatalık 54Kimdir?Dr. Clare Stevinson Manchester Üniversitesi öğretim görevlisi. Kanada, Alberta Üniversitesi’nde fiziksel aktiviteyle kanser ilişkisi üzerine 2 yıllık araştırmasını yeni tamamladı. Araştırmaları pek çok uluslararası konferansta sunuluyor.”