'Az gelişmişlere' ucuz ama zararlı aşı

T24- Dünyaca ünlü ilaç üretim firmaları az gelişmiş ülkelerde aşı fiyatlarında yüzde 95 indirim yapacaklarını açıkladı. İndirim yapılacak bazı aşıların sağlığa olumsuz etkileri olduğu yönünde iddialar var.







Küresel Aşı ve Bağışıklama İttifakı’nı (GAVI) desteklemek amacıyla sektörün önde gelen ilaç şirketleri GlaxoSmithKline (GSK), Merck, Johnson & Johnson’s Crucell, Sanofi-Aventis ve Sanofi Pasteur firmaları, özellikle ishalle mücadele kullanılan aşıların indirimli satışına öncelik verecek.

İngiliz GSK firması ishal ve benzeri rahatsızlıklarda etkili olan Rotarix ilacının tedariğinde ilk etapta yüzde 67 indirim yapacak. Batılı piyasalarda normal fiyatı doz başına 50 dolar (80 TL) olan ilaç, GAVI’ye 2.5-5 dolar (4 TL-8 TL) arasında satılacak. GSK’nın piyasadaki rakibi, Kanada-ABD ortaklı Merck firması da piyasaya çıkardığı başka bir ishal ilacı RotaTeq’i 5 dolara (8 TL) satma kararı aldı. Merck, RotaTeq’i 3.5 dolara kadar düşürerek GAVI’ye 30 milyon doz ilaç satışı gerçekleştirmeyi planlıyor. Firmanın başkanı Julie Gerberding fiyat indirimleri sayesinde az gelişmiş ülkelerde, hayati önemdeki bu ilaçlara ulaşımın yaygınlaşmasının sağlanacağını söyledi.

‘Domuz gribi virüsü var’

Ancak şirketlerin indirimli satmaya karar verdiği aşılardan bazıları hakkında sağlığa olumsuz etkileri olduğu yönünde iddialar var. Rotarix ve RotaTeq ilaçlarının hakkında yakın geçmişte bir çok dedikodu ortaya atıldı. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) GSK’nın ürettiği Rotarix ilacında 2010 tarihinde domuz gribi virüsüne rastlandığını açıkladı. Firma aşılarda rastlanan domuz gribi virüsünün öldürücü derecede olmadığını belirtti. Ancak aşının satışı geçici süreyle ABD, S. arabistan, Singapur, İsviçre gibi ülkelerde durduruldu.

‘Bebekleri öldürebiliyor’

Araştırmacı Andreas Moritz’in Mart 2011’de yayınlamış olduğu “aşı ülkesi: Ülkeyi her aşıyla zehirlemek” isimli kitabında ise Rotarix ve benzeri aşının bağırsak hastalıklarına sebep olduğu iddia edildi. Yazar aşının özellikle bebeklerde ölümcül olabildiğini öne sürdü. Dünya Sağlık Örgütü ise aşıların güvenle tüketilebileceğini 2010 tarihli raporunda savundu. Aşılar hakkında 2010 yılında ortaya atılan iddiaların, ilaçların gelirlerini 300 milyon doların (470 milyon TL) altına düştü. İlaçların şirket depolarında kalması ile, GAVI’ye indirimli satışlar arasında bağlantı olabileceği ihtimali tartışma yarattı.

500 bin kurban

İshale yol açan “rotavirus” yüzünden her yıl 5 yaşından küçük 500 binden fazla çocuk hayatını kaybediyor.