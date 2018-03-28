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Ekonomi

Az gelişmiş ülkelerden ithalatta ek gümrük vergisi

Hilal Sarı / İstanbul, 28 Mart (DHA) – Bakanlar Kurulu’nda alınan “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar” ile genelleştirilmiş tercihler sisteminden yararlanacak ülkeler grubundan, "az gelişmiş ve gelişme yolundaki ülkelerden ithalata ek gümrük vergisi" uygula

28 Mart 2018 15:30

Hilal Sarı / İstanbul, 28 Mart (DHA) – Bakanlar Kurulu’nda alınan “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar” ile genelleştirilmiş tercihler sisteminden yararlanacak ülkeler grubundan, \"az gelişmiş ve gelişme yolundaki ülkelerden ithalata ek gümrük vergisi\" uygulanacak. Getirilen ek ithalat gümrük vergileri  ürün gruplarına bağlı değişiklik gösteriyor ve yüzde 2.3 ile yüzde 25 arasında değişiyor.

Resmi Gazete’de yayınlanan “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”a göre ek gümrük vergisi getirilen ürün grupları şöyle:

  • Parasetamol
  • Bambu
  • Maun
  • Kızılağaç, dişbudak, kayın, huş ağacı, iğne yaprıklı ağaçlar ve bunlar gibi ağaç türleri
  • Yonga levha
  • Saç kesme makineleri
  • Hayvan kırkma makineleri
  • Kesici ağızlar
  • Adi metallerden saplar
  • Çekirdeği nikel, paslanmaz çelik, esaslı olanlar
  • Örtüsü titandioksit, toprak alkali metal bileşiği ve selüloz esaslı olanlar
  • Mekanik kaldırma platformlu yük arabaları
  • Filtre ve yağlayıcılarla kombine halde olanlar
  • Dökme demir veya çelikten olanlar
  • Yağlı hidrolik güç transmisyon kontrol valfleri
  • Pnömatik güç transmisyon kontrol valfleri
  • Karıştırıcı valfler
  • Sensörlü olanlar
  • Valfler
  • Termostatik kontrollü valfler
  • Pnömatik tekerlekler ve iç lastikler için valfler
  • Isı ayarlayıcı valfler
  • Küresel konik, kelebek ve diyafram valfler
  • Yangın hidrantları
  • Sulama hidrantları
  • Buhar kapanları
  • Aksam ve parçalar
  • Çıkış gücü 7.5 kW’dan az olanlar
  • Tek akslı traktörler
  • Ağırlığı 30 kilograma kadar olan direksiyon kutuları
  • Bir kullanımlık steril şırıngalar
  • Tıpta kullanılan şırıngalar
  • Resim fırçaları ve yazı fırçaları
  • Hacmi 0.75 litreyi geçenler

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