Az gelişmiş ülkelerden ithalatta ek gümrük vergisi

Hilal Sarı / İstanbul, 28 Mart (DHA) – Bakanlar Kurulu’nda alınan “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar” ile genelleştirilmiş tercihler sisteminden yararlanacak ülkeler grubundan, \"az gelişmiş ve gelişme yolundaki ülkelerden ithalata ek gümrük vergisi\" uygulanacak. Getirilen ek ithalat gümrük vergileri ürün gruplarına bağlı değişiklik gösteriyor ve yüzde 2.3 ile yüzde 25 arasında değişiyor.

Resmi Gazete’de yayınlanan “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”a göre ek gümrük vergisi getirilen ürün grupları şöyle: