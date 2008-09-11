Az gelişmiş beyin şizofreni yapıyor

Şizofreni, genetik değişimden kaynaklanıyor



Şizofreni

Japonya'daki Psikoloji Bilimleri Enstitüsü'nden Tusuyoshi Fujita Miyakawa ve ekibinin, değişime uğratılan farelerde yaptığı araştırma, şizofreniye yakalanan farelerin beyinlerindeki bellek merkezi hipokampus içinde bulunan "dentat girus" bölgesinde olgunlaşma sorunu olduğunu gösterdi.Araştırmada, dentat girustaki sinirlerin yapısal ve psikolojik olarak yeterince olgunlaşmadığına, bunun da şizofreninin nedeni olabileceğine dikkat çekildi."Moleküler Beyin" adlı dergide yayımlanan araştırmada, teşhis için bu bölgenin de incelenmesinden yararlanılabileceği belirtildi. Doktorlar, davranışsal belirtilere göre şizofreni teşhisi koyuyor.****İstanbul Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Alp Üçok, şizofreni hakkında neyin doğru neyin yanlış olduğunu aktarıyor.- Şizofreni epilepsi, Multipl Skleroz gibi bir beyin hastalığıdır.- Bütün kronik hastalıklar (Şeker hastalığı, astım, romatizma..) gibi alevlenme ve yatışma dönemleri gösterir.- Tedavi edilebilir bir hastalık olmakla beraber zaman zaman alevlenme dönemleri olabilir, hastaların önemli bir kısmında hastalık tamamen ortadan kalkmayabilir. Bu durum da kişinin çalışmasını, çevresindekilerle iletişim kurmasını, bağımsız bir yaşam sürmesini çok güçleştirir.- Bu ciddi hastalık yeryüzündeki her yüz kişiden birini etkilemektedir. Dünyada 60 milyon, Türkiye'de de 600.000 şizofreni hastası yaşamaktadır.- Hastalık genellikle 15-25 yaş aralarında başlamakla beraber orta yaşlarda başlaması da mümkündür. Hastalık ne kadar erken başlarsa kişilik üzerindeki harabiyet o kadar fazla olmakta, normal bir yaşam sürme şansı azalmaktadır.-Şizofreni kişilik bölünmesi demek değildir. Maalesef pek çok kişi şizofreni hastalarını bazı zamanlar normal yaşam sürdüren bazen de birden tehlikeli bir caniye dönüşen kişiler olarak hayal etmektedir. Bunun gerçekle alakası yoktur!- Şizofreni hastaları nadiren çevreye zarar verebilir.- Şizofreni kelimesi sıklıkla iki şekilde hatalı kullanılmaktadır: Ya bir konuda farklı ya da zıt duygular taşımak kastedilir (bir şeyi hem sevmek hem de nefret etmek gibi) ki bu insan doğasında bulunan bir özelliktir. Ya da değişik zamanlarda değişik davranmak anlamında kullanılır ki bu durum da hemen hepimizin doğasında bulunan bir özelliktir.- Şizofreni erken bunama değildir.- Aşı vb. yollarla korunması mümkün olan bir hastalık değildir.