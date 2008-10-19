Az daha eziliyorlardı!

Bursa'daki Kent Meydanı'nda konser veren Ebru Gündeş'i yaklaşık 10 bin kişi izlerken, alanda zaman zaman izdiham yaşandı. Özel güvenlik güçlerinin yetersiz olması sonucu Çevik Kuvvet çağrıldı. Ezilme tehlikesi geçiren kadın ve çocukların kalabalıktan kucaklarda çıkartıldığı konserde Gündeş, sakin olunmaması halinde programını yarıda kesmek zorunda kalacağını duyurdu.



Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından (BTSO) geleneksel olarak düzenlenen Alışveriş Şenliği kapsamında Ebru Gündeş, rötarlı konserini dün akşam, merkez Osmangazi İlçesi Santral Garaj Mevkii'ndeki Kent Meydanı'nda verdi. Sanatçı, 10 bin hayranının izlediği konserde kendi eserlerinin yanı sıra Sezen Aksu ve Orhan Gencebay'ın da parçalarını seslendirdi. Özel güvenlik güçlerinin yetersiz kaldığı konserde izdiham yaşandı. Ön sıralarda bulunan ve ezilme tehlikesi geçiren kadınlar ve çocuklar, kalabalıktan güçlükle çıkartıldı. Bayılan bazı kişilere sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.



Yanlarında getirdikleri Ebru Gündeş posterini açan sevenleri sanatçıya sevgi gösterisinde bulundu. Özellikle erkek hayranlarının yüksek sesli ilgisinden rahatsız olan Ebru Gündeş, "Sizden sakin olmanızı istiyorum. Aksi halde konserimi bitirmek zorunda kalacağım" diyerek uyarıda bulundu. Sahneye çağırdığı Hüsamettin Turgut adlı hayranı ile bir süre sohbet eden Ebru Gündeş, daha sonra taktığı Bursaspor kaşkolu ile programını tamamladı.



'Özel hayatımı işe karıştırmam'



Konser öncesinde basın mensuplarının soruları yanıtlayan Ebru Gündeş, "4 Ekim olarak planlanan Bursa programımızı, şehitlerimiz nedeniyle erteledik" dedi.



Sanatçı, sevgilisi Osmantan Erkır'ın yapımcılığı ve sunuculuğunu yaptığı Popstar Alaturka'da kendisi için yaptığı doğumgünü sürprizinin hatırlatılması üzerine, "İstemediğim halde, bilgim dışında benim için özel bir gece hazırlanmış. Sürpriz oldu. Doğum günüm için bir şey yapılmasını istememiştim. O gece Yusuf Hayaloğlu'nun şiiri okundu benim için. O şiir beni çok etkiliyor. Kendimi tutamadım ve ağladım" diye konuştu.



Gündeş, "Yeni albümde Osmantan Erkır ile ilişkinizi anlatan bir parça var mı?" sorusuna, "Özel hayatımı işe karıştırmam, özel hayat özeldir" diyerek röportajına son verdi.