T24 LogoT24 Logo
Gündem
Deutsche Welle

AZ: Batı Suriye'de şiddet sarmalına sessiz

Suriye'deki iç savaş ve Batı Balkan ülkelerinin AB'ye üyelik süreci, Alman basınında öne çıkan yorum konuları arasında.

06 Şubat 2018 13:24

Mainz'da yayımlanan Allgemeine Zeitung'da yayımlanan "Şiddet sarmalı" başlıklı yorumda Batının Suriye'deki savaşa seyirci kalması eleştiriliyor:

"Rusya'nın müdahalesiyle IŞİD'in yenileceğini ve aynı zamanda bölgenin barışa kavuşacağını umanlar, bunun hayal olarak kalacağını görmek durumunda. Bunda ABD'nin Ortadoğu'da düzeni sağlayan güç rolüne veda etmesi de rol oynuyor. Bu durum Rusya'nın savaş suçlusu Esad'ı kollamaya devam etmesine imkan sağladı. Ülkenin Suriye ve Rusya'nın kontrolündeki bölgelerinde Alevilerin pozisyonunu güçlendirdi. Alevi egemenliği Sünnilerin çoğunluğunu oluşturduğu halkın barışa kavuşmasına mani oluyor. Aynı zamanda da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Esad'ın kontrolü dışındaki Kürt bölgesine müdahale etmesine fırsat yaratıyor. Türkiye ile ABD arasındaki ittifakın sorgulanmasına yol açan bu tali savaş sürerken Esad'ın bombardıman uçakları İslamcı asilere zehirli gazla saldırıyor. Şiddetin merhametsiz mantığı karşısında Batı bir şey yapmadığı gibi, hiçbir şey de söylemiyor.”

Neue Osnabrücker Zeitung Suriye'deki çatışmaların yoğunlaşması karşısında Avrupa'daki mültecilerin ülkelerine dönme şansının azaldığını vurguluyor:

"Bu ortamda Suriyeli mültecilerin geri gönderilmesi düşünülemez bile. Suriye çok tehlikeli, barış ve güvenlikten söz edilemez. Gerçi IŞİD'li katiller geniş ölçüde Suriye'den sürüldü. Ancak savaşın sonuna yaklaşıldığını sanmak acelecilik olur. Realiteler bunun tam aksini gösteriyor. Esad rejiminin İdlib'de yeniden zehirli gaz kullandığına dair haberlerden durumun ne kadar karmaşık olduğu anlaşılıyor. Türkiye'nin kuzeydeki Kürtlere saldırması güvensizliği daha da artırıyor. Her askeri eylem, komşu ülkelere ve Avrupa'ya sığınanların artmasına yol açıyor.”

Frankfurter Allgemeine gazetesi Batı Balkan ülkelerinin Avrupa Birliği'ne üyelik süreciyle ilgili yorumunda şu görüşlere yer veriyor:

"Söz konusu ülkelerin Avrupa Birliği üyeliği hazırlıklarını tamamlayıp üye olgunluğuna erişmeleri için devlette, ekonomide ve sosyal yapıda muazzam bir transformasyonu tamamlamış olmaları gerekir. Bunu başarsalar da AB ile aralarındaki fark kapanmayacaktır. Aynı zamanda AB bünyesindeki entegrasyonu tamamlama hedefinden de uzaklaşılmış olacaktır. Avrupa federal devletinden yana olanları üzse de bu durum felaket sayılmaz. Genişlediği halde merkezi devlet olmak istemeyen AB daha esnek davranmaya kendini alıştırmalıdır. Zamanın gereği ‘esneklik' ve ‘değişken geometri' anlayışını benimsemektir.”

Volksstimme gazetesinin AB'nin Balkanlar yönünde genişlemesini konu alan yorumu ise özetle şöyle:

"Sırbistan ve Karadağ'ın 2025 yılına kadar tam üyelik olgunluğuna eriştirilmesi öngörülüyor. Bu noktada ‘gözümü kaparım, vazifemi yaparım' anlayışına geri dönme tehlikesi bulunuyor. Kopenhag kriterleri tam üyelik şartlarını şöyle tarif ediyor: İstikrarlı demokrasi, rekabet gücü olan piyasa ekonomisi ve AB hukukunun benimsenmesi. Sırbistan ve Karadağ bu kriterleri yerine getirmenin henüz çok uzağındalar. AB açısından önemli olan bir diğer husus da, Batı Balkan ülkelerine sürekli sunulan Avrupa perspektifinin serapa dönüşmemesidir. Aksi takdirde Sırbistan yönünü geleneksel müttefiki Rusya'ya çevirir. Kriterleri yumuşatmakta beis görmeyen Brüksel'dekiler işte en çok bundan çekiniyorlar.”

AG,BK

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

SuriyeBatı BalkanAlmanAllgemeine ZeitungBatının SuriyeIŞİDABD OrtadoğuRusyaEsadAlevilerinSünnilerinCumhurbaşkanı Erdoğan EsadKürtABDBatıOsnabrücker Zeitung SuriyeAvrupaSuriyeliKürtlereAllgemeineAvrupa

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24