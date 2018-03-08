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Spor

Ayyıldız Tim, eski futbolcu Xabi Alonso'nun Instagram hesabını hackledi

Hesaptan Fenerbahçe paylaşımı da yapıldı

08 Mart 2018 17:36

Bayern Münih forması giyen ve geçen sezon itibariyle futbol kariyerini noktalayan İspanyol futbolcu Xabi Alonso'nun Instagram hesabı hacklendi.

Ayyıldız Tim adlı hacker grubu, 36 yaşındaki Alonso'nun hesabını ele geçirerek paylaşımlarda bulundu.

Fenerbahçe görselli paylaşım yapan grup, ''Real Madrid'le kontratımı sonlandırıp Fenerbahçe'ye gelme kararı aldım. Çünkü Afrin'deki Türk askerlerini desteklemek istiyorum'' ifadelerini kullandı.

Daha sonra kendi ismini ifşa eden grup, bununla ilgili 2 paylaşım daha yaptı.

Instagram'da 4.1 milyon takipçisi bulunan Xabi Alonso'nun hesabından yapılan bu paylaşımlar, dakikalar içinde binlerce etkileşim aldı.

İşte yapılan o paylaşımlar; 

ETİKETLER

Xabi Alonso hacklendiInstagramhackerAyyıldız TimFenerbahçesosyal medya

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