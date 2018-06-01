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Ayvalık'taki tekne faciasında kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor (3)

ARAMA ÇALIŞMALARINA 25 GÖNÜLLÜ DALGIÇ KATILDI Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Altınova Mahallesi açıklarında pazar gecesi deniz patlıcanı toplamak için denize açıldıkları 'Belinay' isimli teknenin alabora olmasıyla kaybolan Hayri Kar ve Mustafa Fırat Göral'ın

01 Haziran 2018 19:48

ARAMA ÇALIŞMALARINA 25 GÖNÜLLÜ DALGIÇ KATILDI
Balıkesir\'in Ayvalık ilçesi Altınova Mahallesi açıklarında pazar gecesi deniz patlıcanı toplamak için denize açıldıkları \'Belinay\' isimli teknenin alabora olmasıyla kaybolan Hayri Kar ve Mustafa Fırat Göral\'ın bulunması için çalışmalar devam ederken, arama çalışmalarına 25 gönüllü profesyonel dalgıç da katıldı.
Sosyal medya üzerinden başlatılan kampanya kapsamında, 25 gönüllü dalgıca Ayvalık’ta faaliyet gösteren Prodivers Dalış Okulu da facianın yaşandığı bölgeye ulaşım, yiyecek- içecek, dalış elbisesi, regülatör, oksijen tüpü gibi ekipman desteği verdi.

Hüsnü EVREN/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)

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