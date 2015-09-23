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Yaşam

Ayvalık'taki parasailing kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

Erhan ve Bilal Aytekin, aniden çıkan şiddetli rüzgar nedeniyle paraşütün halatının kopması sonucu hayatını kaybetti

23 Eylül 2015 00:54

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde meydana gelen parasailing kazasında ağır yaralanan 34 yaşındaki Erhan Aytekin ve 36 yaşındaki ağabeyi Bilal Aytekin kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetti. Jandarma, olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına alıp, adliyeye sevk etti.

DHA'nın haberine göre, İstanbul’dan Ayvalık’a tatile gelen bir tekstil firmasında yönetici olan Erhan Aytekin ve Bilal Aytekin kardeşler, pazartesi saat 16.00 sıralarında, Sarımsaklı Plajı’ndan, bir hız motorunun vincine bağlanmış olan ve havaya karşı direnç gösteren bir paraşütün hızla havalanmasıyla yapılan bir su sporu olarak bilinen parasailinge bindi. Bilentur Mevkii’ne geldiklerinde, aniden çıkan şiddetli rüzgar nedeniyle halatı kopan paraşüt, havada kontrolsüz uçmaya başladı. İki kardeşi taşıyan paraşüt önce Gürgen Sitesi Küme Evleri’ndeki bir binanın çatısına çarpıp, aynı sitedeki Cahit Kızıl’a ait evin balkonuna düştü.

Ağır yaralanan ve aslen Elazığlı oldukları belirtilen Erhan ve Bilal Aytekin kardeşler, çevredekilerin çağırdığı ambulans ve jandarma ekipleri tarafından Ayvalık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahale ardından Bilal Aytekin Edremit Devlet Hastanesi, iki çocuk babası Erhan Aytekin ise İzmir Şifa Hastanesi’ne sevk edildi. İki kardeş, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Hastaneye gelen ve acı haberi alan ölen Erhan Aytekin’in eşi Leyla Aytekin gözyaşlarına boğuldu.

Jandarma olayın ardından Sarımsaklı sahilindeki su sporları firmasının yetkilileri 39 yaşındaki A.H., 27 yaşındaki M.B. ve 34 yaşındaki O.G.’yi gözaltına alıp, adliyeye sevk etti.

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