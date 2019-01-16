T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ayvalık'taki kazada ölü sayısı 2'ye çıktı

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Ayvalık ilçesinde önceki gün Mesut Agamola'nın (42) hayatını kaybettiği kazada, yaralanan Yakup Gündüz (30) de doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı

16 Ocak 2019 16:25

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Ayvalık ilçesinde önceki gün Mesut Agamola\'nın (42) hayatını kaybettiği kazada, yaralanan Yakup Gündüz (30) de doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.
Kaza, önceki gün saat 23.00 sıralarında Cunda Adası Namık Kemal Mahallesi\'nde meydana geldi. Yakup Gündüz yönetimindeki 35 V 6431 araç, girdiği virajda kontrolden çıkıp yol kenarındanik elektrik trafosuna çarptı. Kazada sürücü Gündüz yaralanırken, 2 çocuk babası Mesut Agamola ise yaşamını yitirdi. Mesut Agamola’nın cenazesi dün Hayrettin Paşa Camii\'nde kılınan öğle namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi. 
İzmir\'deki bir hastaneye sevk edilen Yakup Gündüz de bugün sabaha karşı hayatını kaybetti. Gündüz’ün cenazesi bugün Çınarlı Camii\'nde kılınacak ikindi namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verilecek.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Kadri KAYAAYVALIK Balıkesir DHA BALIKESİRin AyvalıkMesut AgamolaGündüz 30KazaCunda Adası Namık Kemal MahallesiYakup GündüzKazada sürücü GündüzMesut AgamolanınHayrettin Paşa CamiiGündüzünCamiiFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24